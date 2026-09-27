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La razón, touchdown incluido, por la que Brock Purdy es un quarterback de clase mundial

El touchdown de Evans para los 49ers a pase de Brock Purdy
La recepción de Mike Evans es la clave para entender el touchdown de los 49ers. NFL
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El ascenso de Brock Purdy como uno de los candidatos a MVP en la temporada 26/27 de la NFL va en consonancia con cada una de sus actuaciones en un inicio prometedor de los San Francisco 49ers. En una primera parte muy activa donde apenas ha cometido errores, este envío a Mike Evans es sin duda una de las jugadas del encuentro, sobre todo por completar la conexión con el receptor sin que este apenas se estire o mueva los brazos para tomar el ovoide. Ese es el nivel. Si estamos acostumbrados a ver paradas a dos manos con lanzamientos imposibles, esto tiene aún más valor. Y ya no solo es por el espectacular hook and ladder que ha abierto el partido con una de las jugadas más potentes de la temporada sino por todo lo que conlleva tener un jugador que lea tan bien el playbook y lo ejecute a la perfección.

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