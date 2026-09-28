Redacción ElDesmarque Madrid, 28 SEP 2026 - 11:47h.

La NFL refuerza su apuesta por España con nuevas experiencias para los aficionados y prepara su segunda cita de temporada regular en Madrid

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La NFL continúa ampliando su presencia en España y Sevilla fue este domingo uno de los puntos de encuentro de esa expansión. La Ciudad Deportiva Luis del Sol acogió la NFL Experience Sevilla, una ‘watch party’ organizada junto al Real Betis para seguir el duelo entre Kansas City Chiefs y Miami Dolphins. Allí, Rafael de los Santos, responsable de la NFL en España, atendió a ElDesmarque y analizó el crecimiento de la competición, la relación entre Sevilla y Kansas y los preparativos para la próxima gran cita en el Santiago Bernabéu el 8 de noviembre con los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons como protagonistas.

Sevilla y Kansas, una conexión especial

La presencia de los Chiefs en la NFL Experience tenía además un significado particular por la relación entre Sevilla y Kansas City. Ambas ciudades están hermanadas y esa conexión sorprende incluso a los propios integrantes de la franquicia estadounidense. “Cuando yo les cuento a ellos que la avenida más importante o una de las avenidas más importantes se llama la avenida de Kansas City, les estalla la cabeza”, explicó De los Santos.

El responsable de la NFL en España también destacó el vínculo cultural entre ambas ciudades: “Aquí hay una figurita de un indio y la avenida, pero en Kansas tienen un montón de manzanas que te recuerdan a Sevilla. Están muy hermanadas, la verdad que sí”. La relación trasciende incluso al equipo ya que según De los Santos, Patrick Mahomes ha hablado en numerosas ocasiones de Andalucía y Sevilla.

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La NFL en España seguirá en el Bernabéu varios años más

El crecimiento de la NFL en España tiene en Madrid su principal escaparate. El primer partido oficial de temporada regular disputado en el Bernabéu, entre Miami Dolphins y Washington Commanders en noviembre de 2025, reunió a 78.610 espectadores. Para De los Santos, aquella experiencia marcó un punto de inflexión. “Después del primer partido el año pasado, yo creo que ha supuesto un antes y un después”, señaló.

La estrategia pasa ahora por mantener el interés durante toda la temporada mediante experiencias como la celebrada en Sevilla. Además, la NFL no plantea su crecimiento como una competición directa con el fútbol. “España es un país de soccer, de fútbol y nosotros el deporte que representamos tiene un seguimiento que no compite con el soccer”, explicó De los Santos.

El siguiente gran paso llegará el 8 de noviembre, cuando los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons se enfrenten en el Bernabéu en la segunda visita de la temporada regular de la NFL a España. El encuentro forma parte del acuerdo multianual que mantiene la liga con Madrid y el feudo blanco. “Ahora vienen semanas muy intensas en donde el trabajo es casi de 24 horas y de siete días a la semana para que todo salga estupendamente”, reconoció el responsable de la NFL en España.