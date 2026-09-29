El Espanyol se suma a la fiebre de la NFL Experience con una watch party

Juan Pérez 29 SEP 2026 - 13:36h.

El RCDE Stadium toma el relevo del evento realizado en la Ciudad Deportiva del Betis

La guía completa para seguir la temporada NFL en Mediaset España: partidos, programas y horarios

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La vivencia premium de tener a la mano el fútbol americano vuelve a España en la NFL Experience Barcelona, una celebración temática con una watch party ligada al RCD Espanyol para vivir el duelo entre New York Jets y Chicago Bears. Un evento que toma la continuidad del realizado entre la National Football League y el Real Betis hace unos días que ahora cambia Sevilla por Cataluña para reunir a aficionados alrededor de la temporada 26/27.

El duelo de la cuarta jornada entre Jets y Bears del próximo domingo 4 de octubre se vive también en España de una forma especial con una cita directa desde el RCDE Stadium. Y lo hace con algo más que el propio partido, porque como es habitual, la jornada combina el directo con actividades para los aficionados como juegos de precisión de pase, photocalls temáticos y una zona de tailgate.

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Después de completar el aforo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en la NFL Experience organizada junto al Real Betis, ahora el billete pide un viaje a Barcelona para reunir a aficionados y descubridores del fútbol americano. Y lo hace con un horario inmejorable para trascender más allá del enfrentamiento, porque la dinámica arranca a las 17:30h. hasta complementar la retransmisión del partido con el buen ambiente habitual y las actividades.

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El director de NFL España, Rafa de los Santos, abandera la nueva propuesta: "Cataluña cuenta con una comunidad de aficionados a la NFL importante y activa, algo que hemos podido comprobar de primera mano por las distintas iniciativas que hemos desarrollado. Queremos seguir acercándonos a esa afición y hacerlo junto al RCD Espanyol, un club con una gran tradición deportiva y un vínculo especial con la NFL a través de una de nuestras leyendas, J.J. Watt. Tras el éxito de Sevilla, queremos seguir llevando la NFL a más aficionados en toda España”, confirma.

“Nos hace mucha ilusión abrir las puertas del RCDE Stadium a la NFL Experience Barcelona”, comentó Mao Ye, CEO y vicepresidente del RCD Espanyol de Barcelona. “Queremos que el estadio sea un punto de encuentro para los aficionados al deporte y que cada vez más personas puedan vivir experiencias especiales aquí. Esta jornada nos permitirá compartir con el público de Barcelona una manera diferente de disfrutar de un gran partido”.