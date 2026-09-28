El truco final de San Francisco 49ers, una condena para los Cardinals

Juan Pérez 28 SEP 2026 - 02:09h.

El equipo liderado por Brock Purdy consigue el 3-0 en el inicio de la temporada NFL

La razón, touchdown incluido, por la que Brock Purdy es un quarterback de clase mundial

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Las afueras de San Francisco, en Santa Clara, volvió a ser la sede del último truco de magia de Brock Purdy para encandilar a toda una afición volcada con los suyos. Como si de la película final de Christopher Nolan, el cierre fue una ilusión más para atrapar a propios y extraños en la emisión de Mediaset Infinity de lo que conlleva tener una varita para ejecutar, sobre todo cuando un duelo divisionalempieza con un hook and ladder como punto de partida para un touchdown de 80 yardas.

El ascenso de Brock Purdy a los listados de MVP van a volver a ser noticia una semana más después de la tercera victoria consecutiva de los niners en la NFL. El quarterback de los 49ers volvió a ser trascendental una jornada más tras la victoria 36 - 30 a los Arizona Cardinals, que a pesar de dejar una muy buena imagen para competir hasta el último segundo, no pudieron hacer nada cuando el genio sacó sus mejores ases de la manga.

El partido de San Francisco 49ers fue directo. En una primera parte impecable, los de Kyle Shanahan estuvieron impecables, hasta el punto de atropellar el final para igualar un field goal recién recibido en los últimos segundos. La mano de Purdy funcionaba, Kittle estaba enchufado a pesar de no ser trascendental y McCaffrey parecía una bestia recién salida de la jaula en todas y cada una de sus carreras.

Los Cardinals aguantaron bien con un Brisset muy firme, con poca movilidad, pero con drives muy sostenidos durante todo el partido. El problema fue la definición en determinados momentos y los errores con los penalties, que superaron las 90 yardas de penalización en momentos cruciales. Jeremiah Love fue el 'factor x' durante todo el partido, pero en la defensa no todo salió como esperaban.

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Cuando más se acercaban los Cardinals en el marcador, más parecía subir la intensidad de los 49ers con drives rápidos, eficientes y repleto de primeros downs. Y así fue como Kittle se hizo con el partido para madurar un choque en el último cuarto con mucha presencia. Dos anotaciones, la celebración de toda una vida y la demostración de que están para alcanzar cotas mayores. Todo ello con la narración de Iker Sagasti y los comentarios de Aitor Manzano y Luis Jones en el equipo de retransmisión de la NFL en Mediaset.