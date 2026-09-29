Cuándo son los partidos de la NFL 2026 en Europa y en qué ciudades

Juan Pérez 29 SEP 2026 - 14:44h.

El Santiago Bernabéu repite sede por segundo año consecutivo

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El aterrizaje de la NFL en Europa en la temporada 26/27 tiene una atención especial en Mediaset España gracias al acuerdo multianual de colaboración con la competición. A partir del próximo fin de semana, concretamente desde el 4 de octubre, las retransmisiones se amplían en los canales oficiales con tres partidos gratis y en abierto en vez de los dos habituales, y eso es por la relevancia de los choques en el viejo continente, entre ellos el del Santiago Bernabéu.

El refuerzo del NFL Madrid Game 2026 es una de las paradas más emocionantes para el fan de la National Football League, y a la vez una posibilidad más para disfrutar la liga de primera mano. Con nueve paradas internacionales, seis de ellas en Europa, estas últimas toman un rumbo especial por ampliar la jornada desde el perfil del fan, que va a tener la oportunidad de quedarse a vivir en las voces de Iker Sagasti, José Antonio Ponseti y todo el equipo de retransmisiones de la casa.

Los enfrentamientos internacionales de la NFL suman dos citas antes de dar el salto a Europa. Los partidos en Australia y Brasil en la primera y la tercera jornada de la temporada dan paso ahora al periplo por el viejo continente con una ruta que empieza en Londres, pasa por París, luego Madrid y acaba en Múnich.