La Escalada de Ponseti en la Jornada 3, un podio de mariscales en ElDesmarque Quarterback

Juan Pérez 03 OCT 2026 - 14:51h.

Josh Allen baja un escalón y cede la corona

El día en el que Brock Purdy quiso ser algo más: 49ers - Cardinals

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El club de los invictos en la NFL lleva de la mano el listado de los mejores jugadores de la NFL tras las tres primeras jornadas, una constante en La Escalada de Ponseti en ElDesmarque Quarterback. La búsqueda del MVP de la competición semana a semana lleva a José Antonio Ponseti y a Iker Sagasti a bucear en la actualidad para componer una pirámide de nombres donde los quarterbacks como Mahomes, Purdy o Josh Allen dominan la competición.

Campamento base

Trevor Lawrence, Jared Goff, Tyler Shough y Bryce Young se mantienen, y les acompaña por sorpresa Dak Prescott, que baja un peldaño después de la derrota de los Dallas Cowboys en la tercera jornada.

Refugio

Justin Jefferson, Jaxson Smith-Njigba y Kenneth Walker III aguantan en el Refugio, y Bijan Robinson viene de un partido de 213 yardas y debuta en la lista como uno de los favoritos al jugador del año. Este último será una de las caras más importantes del NFL Madrid Game 2026 en el Santiago Bernabéu.

Ascenso

Lamar Jackson se mantiene, Joe Burrow baja un peldaño y Jahmir Gibbs es la gran sorpresa con un breve ascenso tras hacer un partidazo con tres touchdowns. El running back lleva cifras astronómicas solo en tres partidos que muchos jugadores de su posición difícilmente consigan en toda la temporada, y eso demuestra a qué nivel está.

Cumbre

El espacio seguro para los quarterbacks. Patrick Mahomes y Josh Allen son los dos referentes para cerrar el podio, pero el mariscal de campo de los Buffalo Bills da un paso atrás en el listado de Sagasti y Ponseti, y la razón de ser es bastante clara. Y no porque hiciera mal partido, pero perdió un par de balones y no mantuvo la excelencia.

Cima

Brock Purdy es el jugador más en forma en la NFL. Está al mejor nivel de su carrera, nadie lo quería y ahora es el mejor de la liga. Comanda a los San Francisco 49ers como uno de los equipos invictos esta temporada, y está demostrando estar preparado para cotas mayores.