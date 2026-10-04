La escalofriante lesión de Marcus Mariota que le obligó a abandonar el partido de la NFL en Londres

Pablo Sánchez 04 OCT 2026 - 16:19h.

La Escalada de Ponseti en la Jornada 3, un podio de mariscales en ElDesmarque Quarterback

La acción marcó el primer cuarto del encuentro

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Una de las imágenes más llamativas a la par que escalofriantes del encuentro de la NFL que disputaron este domingo Washington Commanders e Indianapolis Colts en Londres la dejó Marcus Mariota. El quaterback de los Commanders tuvo que marcharse lesionado en el primer cuarto después de que un jugador rival cayera sobre su tobillo.

Al momento se marchó y tuvo que ser sustuido entre lamentos suyos y de su equipo. La dura imagen habla por sí sola. En el vídeo superior la puedes ver repetida.