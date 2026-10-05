Redacción ElDesmarque 05 OCT 2026 - 07:22h.

La conexión entre Bryce Young y Tetairoa McMillan fue la clave para ganarle la partida a los Lions, que no tuvieron suerte con la pizarra

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Los Carolina Panthers derrotaron este domingo 26-32 a los Detroit Lions en partido de la semana cuatro de la temporada de la NFL.

Bryce Young lució en los controles de Carolina con 329 yardas por envío y dos pases de anotación. En la ofensiva de los Panthers también se destacó la labor de Chuba Hubbard, quien corrió para 122 yardas y dos touchdowns, y de Tetairoa McMillan, con 192 yardas por recepción y dos pases atrapados en la zona pintada. El resultado dejó a Carolina y Detroit con dos triunfos y dos derrotas en cuatro juegos.

Los Panthers dominaron el primer cuarto gracias a una anotación por tierra de Chuba Hubbard, que sirvió para tomar ventaja 3-7 luego de que Detroit había tomado ventaja con un gol de campo de 54 yardas de Jake Bates. En el segundo cuarto, Carolina mantuvo el pulso gracias a un envío de anotación de Bryce Young hacia Tetairoa McMillan y a una patada de tres puntos de 47 yardas que conectó Ryan Fitzgerald para alargar la ventaja 13-16.

Bryce Young y McMillan lideraron a los Panthers

Los Lions enviaron el juego al descanso igualado 16-16 gracias a un par de goles de campo de Jake Bates y a un viaje a las diagonales de Jahmyr Gibbs.

En el tercer cuarto Carolina retomó la ventaja con una nueva conexión entre Bryce Young-Tetairoa McMillan que los alejó 16-22, aunque Ryan Fitzgerald falló el punto extra por segunda ocasión en el juego. Detroit recortó en la siguiente ofensiva 19-22 vía un gol de campo de Jake Bates, una reacción que apagó rápido el local con la segunda carrera para anotación del juego de Chuba Hubbard que colocó el marcador 19-29.

La ofensiva del equipo del entrenador Dan Campbell siguió sin caminar en el inicio del último periodo, víctima de errores en la ejecución, lo que aprovechó el local para sumar tres puntos más con gol de campo de Ryan Fitzgerald que los distanció 19-32. Jared Goff logró estabilizar su ataque con poco más de tres minutos en el reloj; llevó a sus Lions 67 yardas en 10 jugadas hasta el touchdown por aire con Sam LaPorta que los acercó 26-32, aunque no les alcanzó para más.