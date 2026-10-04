Indianapolis Colts barre a los Commanders en Londres con un debut sonado del desconocido Kaliakmanis

Juan Pérez 04 OCT 2026 - 19:43h.

La escalofriante lesión de Marcus Mariota que le obligó a abandonar el partido de la NFL en Londres

Gran superioridad durante el grueso del encuentro

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Indianapolis Colts pasó por encima de los Washington Commanders y venció 30-13 en el duelo de la cuarta jornada de la NFL después de una lesión que cambió por completo el primer choque europeo de la NFL 26/27. El peso de la baja de Marcus Mariota, el suplente de Jayden Daniels, dejó cerrado un partido casi en sus inicios hasta dejar varias sorpresas y algún que otro momentazo del desconocido Athan Kaliakmanis.

El tour de la NFL por Europa con seis partidos en las próximas semanas deja un sabor de boca algo amargo por las bajas repentinas, aunque la narrativa acompañó al caos para dejar highlights lujosos. La desafortunada lesión de Marcus Mariota dejó apenas sin opciones a los Commanders por lo que significa poner a tu tercer quarterback, un chaval de tan solo 23 años sin experiencia en la élite, al frente de un ataque ya de por sí ralentizado. Y es que el 1-3 de los Commanders pesa.

El marrón o la oportunidad fue para Athan Kaliakmanis, y es que a sus 23 años demostró que está muy verde para tener minutos en la NFL, pero aún así consiguió grabar a fuego una gran jugada. Con un par de pases largos, uno de ellos se enmarcó como el gran touchdown tras 47 yardas de carrera. A pesar de eso la realidad fue que no pudo con el partido, cometió varios errores, se le veía lejos del tono exigido y se notaba su posición real en la plantilla.

Por su parte los Colts se hicieron al partido a fuego lento con un Jonathan Taylor cada vez más enchufado, y sobre todo con un muy buen control del reloj tras sus dos touchdowns. El corredor estrella dominó el Tottenham Hotspur Stadium donde apareción Wayne Rooney como gran invitado. Justin Walley dominó en defensa con una captura defensiva y demostró por qué la defensiva de Indianápolis está sumando más puntos de los que consigue su ataque.