El Power Ranking de Ponseti e Iker Sagasti en ElDesmarque Quarterback en la semana 3 de la NFL

Juan Pérez 02 OCT 2026 - 09:46h.

Los Buffalo Bills pierden el primer puesto a pesar de seguir invictos

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El grupo de los imbatidos en la NFL empieza a marcar diferencia en el inicio de la temporada después de la tercera jornada, y en ElDesmarque Quarterback tienen su asiento de lujo en el Power Ranking. La búsqueda de los equipos más en forma dejan a Iker Sagasti y a José Antonio Ponseti con la misión de hacer un top 5 con un cambio radical en el primer puesto, que deja de pertenecer a la comandancia de Josh Allen.

Minnesota Vikings (puesto 5)

El cambio de rumbo en los Vikings es cada vez más claro a pesar de los giros en el puesto de quarterback, donde Kyler Murray es el titular pero no termina de asentarse por las lesiones. Aún así la defensa es la base del equipo, y es que el trabajo de Brian Flores es indescifrable hasta la fecha. Es el equipo que menos puntos permite por drive, solo 1,1.

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Las Vegas Raiders (puesto 4)

El supuesto año de transición para dejarle hueco a Fernando Mendoza, primer pick del draft, está siendo todo lo contrario, porque la Raider Nation está viendo cómo los suyos están entre los mejores. El equipo de la semana para Sagasti y Ponseti funciona a las mil maravillas gracias al manejo Kirk Cousins, pero también al aporte de Jeanty y Bowers. Son uno de los equipos de moda, y esta semana tiene partido en abierto en Mediaset.

Kansas City Chiefs (puesto 3)

Los Chiefs de Patrick Mahomes parecen viajar en el pasado unos años hasta reafirmarse como un candidato al anillo. Las tres victorias consecutivas son solo el sustento de las sensaciones que deja el quarterback, pero también sus escuderos. Kelce está en una segunda o tercera juventud y Kenneth Walker aporta como pocos running backs en la década.

Buffalo Bills (puesto 2)

Los Bills bajan un puesto en el power ranking porque ganaron sin la brillantez de jornadas anteriores a pesar de un gran partido de James Cook, que se apropió del partido por tierra.

San Francisco 49ers (puesto 1)

La pizarra de Shanahan es la base para entender por qué los San Francisco 49ers son el equipo más en forma de toda la NFL. El hook and ladder que vivimos en directo en Mediaset es el ejemplo de por qué funcionan a la perfección. Brock Purdy es el jugador más en forma de la NFL, Christian McCaffrey es una bestia y todos aportan.