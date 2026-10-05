La carrera imposible de Kenneth Walker: cómo romper un muro de 8 jugadores

Juan Pérez 05 OCT 2026 - 00:06h.

En una de las tantas carreras del running back ante los Raiders

Mahomes se lleva a los Chiefs a Kenneth Walker III, actual MVP de la Super Bowl 2026

Compartir







Las bombas de Patrick Mahomes en partidos como ante los Raiders tienen sentido porque el quarterback tiene por primera vez en muchos años a un acompañante de lujo: Kenneth Walker III. Independientemente del valor de Travis Kelce, ya en su etapa final, la carrera del actual MVP de la Super Bowl 2026 es la demostración de uno de los fichajes más necesarios para la franquicia, y lo está demostrando a principios de temporada. Es uno de los más efectivos, está al nivel de la élite tras conseguir el anillo y es capaz incluso de levantar jugadas que parecían muertas como esta espectacular galopada hacia un muro que supera incluso en ocho ocasiones.