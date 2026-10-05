Mahomes tiene a su superestrella: cómo ganar gracias a Kenneth Walker

Juan Pérez 05 OCT 2026 - 02:23h.

Kansas City Chiefs sigue invicto con un 4-0 que apunta a candidato

Mahomes se lleva a los Chiefs a Kenneth Walker III, actual MVP de la Super Bowl 2026

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Los Kansas City Chiefs son favoritos cada temporada solo por tener a Patrick Mahomes como referente, pero esta temporada todo brilla con una luz especial gracias a la aparición estelar de Kenneth Walker III. El actual MVP de la pasada Super Bowl deja un impacto total una semana más con dos touchdowns consecutivos en cuestión de segundos que impulsan el 4-0 de la franquicia para establecerse como candidato definitivo.

Kenneth Walker ha sido uno de los fichajes del verano, pero no ha tenido una relevancia tan importante en la narrativa del equipo como ahora refleja su labor ahora en el inicio de la competición. La victoria de los Chiefs contra los Raiders deja un auténtico partidazo en Mediaset Infinity con una bomba de Mahomes, un marcador apretado hasta el final que dejó la balanza rota gracias al running back.

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La montaña rusa de los últimos años en Kansas City demuestra que el peso del running back es mayor del que creían los Seahawks, que lo dejaron escapar. En un partido de ida y vuelta donde los dos han marcado su sello para lo que puede ser la temporada, Kansas ha sacado un martillo pilón mucho más potente en la fase definitiva, y todo gracias a un fumble aprovechado por Walker.

En un choque igualado desde el inicio, los Chiefs parecían sufrir con la lesión de Rashee Rice. La defensa de los Raiders ha marcado todo el partido, e incluso han sido más regulares en cada drive, pero en los momentos claves han permitido jugadas inconcebibles. El hueco a Kenneth Walker en una carrera de 78 yardas y la pérdida de balón justo tras recibir un touchdown hasta sufrir dos consecutivos ha matado a los Raiders...a pesar que han muerto en la orilla.

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El valor de Las Vegas Raiders

Nadie los imaginaba aquí, luchando cara a cara con un favorito, pero en el escenario actual demuestran tener un cartel mucho mayor del esperado tras llegar con solo tres victorias en toda la temporada pasada. Parecían en reconstrucción, pero son muy equilibrados, parece que apenas tienen debilidades en defensa y la mente de Kubiak funciona en ataque casi siempre a pesar de tener al frente a un quarterback que a principios de temporada nadie colocaría en el top 20.

Con riesgos y sin bajar la cabeza, Kirk Cousins ha liderado a los suyos una vez más demostrando experiencia, con touchdowns in extremis y apretando el marcador después de mover muy rápido el balón cuando lo tenían todo perdido. Y tenían en su mano llevar el partido a la prórroga, pero los detalles les destrozaron.

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El valor del partido es el que le de Mahomes a los suyos, tanto por volver a demostrar que tiene la magia en los momentos importantes, como por saborear ese descanso puntual ante las alternativas. Porque los receptores han funcionado a pesar de la lesión de Thornton, y la carrera está mejor que nunca. Kenneth Walker III es una condición en sí mismo para ganar partidos, y hace ya unos años que Patrick no tenía un as como ese bajo la manga.