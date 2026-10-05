Fran Fuentes 05 OCT 2026 - 06:57h.

El delantero, que sigue recuperándose de una lesión mientras viaja por Europa, centra las críticas en las tertulias deportivas

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La ausencia de Kylian Mbappé de Valdebebas mientras se recupera de una lesión en París y en Suiza con su pareja, Ester Expósito, sigue siendo uno de los temas candentes durante esta fecha FIFA. El delantero del Real Madrid sigue a su aire, con permiso del club, mientras que la insistencia del club en pretemporada fue que los lesionados se iban a recuperar en la ciudad deportiva y no de viaje. En este sentido, la imagen del jugador en bicicleta ha causado un mayor revuelo si cabe, debido al riesgo de lesión y a su actitud de tranquilidad mientras es ajeno a todas las críticas del madridismo. Para colmo, las redes sociales han recuperado unas declaraciones de José Mourinho en las que criticaba duramente que los jugadores fueran en bicicleta, lo que ha acrecentado el debate.

En este sentido, El Partidazo de COPE también ha entrado en este debate, con opiniones muy dispares sobre la situación con el delantero. Por ejemplo, para Mónica Marchante no tiene importancia: "Juntar estas declaraciones de Mourinho, que yo entiendo que en el contexto y el significado que le da Mourinho, yo entiendo que evidentemente un jugador de fútbol, en activo o lesionado, no es lo ideal que se ponga a andar en bici con calas y se pueda caer y romperse una pierna, obvio. Ni esquiar. Y otra cosa es que, en un contexto de vacaciones, que yo no voy a entrar porque eso es otro debate, si Mbappé tiene que estar recuperándose en Madrid o tiene que estar por ahí en hoteles. Pero que se suba a una bicicleta, por donde va, en una carretera que eso parece un hotel... me parece ridículo. Me parece un debate de que no hay temas y vamos a hablar de esto", explica.

Una sensación con la que no concuerda Juanma Castaño: "Yo sí creo que el aficionado del Madrid prefiere que Mbappé esté en Valdebebas a que esté en París o en Suiza. Eso de que se la trae al pairo, no estoy tan seguro. Evidentemente, lo que interesa es que Mbappé esté bien y que meta goles. Pero como eso no está sucediendo... No digo que Mbappé esté mal, pero el equipo no está funcionando, al menos, en lo que es disciplina, tendrían que funcionar las cosas seguramente de otra forma", razona.

Críticas dentro del madridismo a Kylian Mbappé: "Hay alguno que le tiene señalado"

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En este sentido, Roberto Morales cree que parte del madridismo ya ha calado al delantero francés: "Ya la gente no solo castiga a Vinicius. Hay alguno que tiene señalado a Mbappé. Creo que el próximo partido lo va a notar Kylian. Por el cómputo global. Hay jugadores que se lesionan y se recuperan en Valdebebas. Y él ya se fue a París el año pasado, y este año se ha lesionado y no se está recuperando en Valdebebas. Para empezar, se está tratando con un fisio que lo ha echado el Madrid. Hay muchas cosas de trasfondo que no gustan a la gente sobre cómo está actuando Mbappé, por una línea que no es por la que va el club. Creo que al aficionado le gusta algo más de decoro. Para mí, es poco inteligente lo que ha hecho, siendo un tipo tan inteligente", comenta.

Aquí, Juanma Castaño sí que está de acuerdo, comentando que en el Real Madrid hay personas que critican su individualismo: "Hablo con gente y hay un caldo de cultivo que se genera, y es que Mbappé no tiene un compromiso colectivo con el Madrid que tiene consigo mismo. Le ven más comprometido consigo mismo que con el resto. Que le vieron más preocupado por su Mundial que por el final de temporada del Madrid. Que le ven más pendiente del Balón de Oro que de cómo rinde con el Madrid", sentencia.