Portugal apaga el fuego de Cristiano Ronaldo con el apoyo de la afición y los elogios de Zidane

Joaquín Anduro 04 OCT 2026 - 17:51h.

La afición portuguesa apoyará fielmente a su selección ante Noruega

Los elogios de los jugadores de Portugal a Jorge Jesús con división por Cristiano Ronaldo: "Fui demasiado claro"

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Portugal acaba este domingo esta ventana internacional con el partido en Do Dragao frente a Noruega en el que no estará Cristiano Ronaldo tras toda la polémica generada en la última semana con su salida de la concentración lusa tras la pelea con Jorge Jesús por no jugar en Oslo. Tras las palabras del seleccionador y de Bruno Fernandes intentando apagar el fuego, lo que parece claro es el respaldo de la afición a su combinado nacional más allá de la presencia de su estrella mientras Zinedine Zidane se rinde al astro del Al Nassr.

Nuestro compañero Tito González está en Oporto para conocer con quién se posicionan los portugueses en esta polémica y estos lo tienen claro. Antes que cualquier futbolista está su selección y, por ello, el apoyo será total en el choque ante el combinado nórdico con el que As Quinas buscarán el pleno de victorias en este arranque de la fase de grupos de la Nations League.

Los elogios de Zinedine Zidane a Cristiano Ronaldo

El que sí ha querido mostrar su apoyo al cinco veces Balón de Oro es su exentrenador en el Real Madrid, Zinedine Zidane, que le dirigió durante dos temporadas y media conquistando, entre muchos otros títulos, tres Champions League por el camino. De leyenda a leyenda, Zizou ha defendido a su exjugador recordando lo mucho que le hizo ganar entre 2016 y 2018, cuando ambos abandonaron el Santiago Bernabéu.

"Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo y en particular Cristiano que nos hizo ganar tanto", destacó el seleccionador de Francia antes del choque de los Bleus frente a Bélgica.

Además, Zidane negó que Cristiano Ronaldo esté teniendo un mal final de su carrera y ha dado la cara por él reivindicando su tremenda trayectoria en el mundo del fútbol: "No, creo que hay que felicitarlo por su gran carrera. Lo que hizo es excepcional".