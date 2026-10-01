El Big Data saca a relucir todas carencias de Cristiano Ronaldo con Portugal y acaba por darle la razón a Jorge Jesús

Desde ElDesmarque hemos analizado los cinco partidos de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Fútbol 2026 para comprender lo sigue aportando el astro portugués a su selección

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Mucho se ha hablado de Cristiano Ronaldo y su rendimiento en Portugal. Sobre todo después del último terremoto que ha acabado con el capitán de la selección portuguesa abandonando la concentración. ¿El motivo? Las palabras de Jorge Jesús en la rueda de prensa previa al partido contra Dinamarca. El discurso en caliente del seleccionador, cuestionado por la falta de minutos de Cristiano, ha sido la gota que ha colmado el vaso y ya parece haber dos bandos en Portugal: los que apoyan al futbolista o los que creen que su tiempo ha pasado y que debería haber dado un paso al lado en la selección.

Desde ElDesmarque hemos querido analizar el rendimiento de Cristiano Ronaldo con Portugal en los últimos encuentros que ha disputado para dar una respuesta sobre si es verdad que ya no aporta nada a la selección o si sus números siguen siendo los de una estrella mundial. Para ello hemos recogido todos sus datos de los cinco partidos que disputó en el Mundial, a través de Driblab, y los hemos analizado al completo para conocer realmente lo que aporta Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal.

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El Big Data refleja todas las carencias de Cristiano Ronaldo a sus 41 años

Cristiano Ronaldo disputó con Portugal cinco partidos hasta caer eliminado por España en los octavos de final. En total disputó 491 minutos, jugándolo prácticamente todo. En ese tiempo fue capaz de anotar tres goles, aunque no regaló ninguna asistencia. Unos números que no están nada mal para un futbolista de 41 años. Pero lo más sorprendente es cómo genera peligro a esa edad, creando más de 3 remates por partido (el 41,2% a puerta). Además, consigue retener el balón sin perderlo en el 85,6% de las jugadas y también distribuye con acierto más del 85% de los pases.

Hasta ahí los datos más positivos, ahora toca ver en qué falla CR7. Por supuesto, el trabajo defensivo no es su fuerte y apenas consigue un 0.44 de recuperaciones por partido. Aunque también deja mucho que desear en los regates y, con lo que ha sido este jugador en este aspecto, no consiguió completar ningún regate en los 491 minutos que disputó en la Copa del Mundo. Es cierto que fue uno de los que más remates a puerta completó en el Mundial con esos minutos jugados, pero más allá de finalizar las jugadas tampoco crea ocasiones (solo 0.18 ocasiones creadas cada 90 minutos), lo que indica que depende mucho del juego de sus compañeros. Por eso es normal que se fuese del Mundial sin ninguna asistencia, pero es que también se fue sin ningún pase entre líneas.

Cristiano Ronaldo sigue teniendo una habilidad extrema en % de pases y % de retención del balón, con un rendimiento por encima del valor máximo, lo que sitúa este perfil en ese aspecto en el top 10% de las grandes ligas. Muy buen rendimiento en el área, por encima del 60% de jugadores, desempeñando una labor más que notable en Remates con 3.12 por 90 minutos. El rendimiento asociándose con el balón es muy bajo, entre los peores de las 5 grandes ligas. Aceptable nivel manejando el balón, ligeramente por debajo del promedio. En cuanto a Ocasiones Creadas, Asistencias, Pases entre Líneas y Regates Completados, el rendimiento debe mejorar mucho ya que se sitúa en el 10% más bajo de las 5 grandes ligas.

Solo le queda su olfato goleador

En resumen, Cristiano sigue teniendo una gran calidad de cara a portería y una gran facilidad para hacer goles, muy por encima de la media. Pero ya no es un jugador que se asocie con sus compañeros, que trabaje defensivamente y tampoco llega a generar ocasiones, tan solo está para rematar. Con este análisis podemos sacar en claro que CR7 ya no es un futbolista que le sirva a Portugal jugando todos los minutos, pero todavía puede ser una ayuda fundamental para desatascar partidos o para que le busquen con centros y pases laterales para acabar terminando la jugada.