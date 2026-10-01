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Manu Carreño y el 'caso Cristiano Ronaldo': "Sólo hay dos rivales con los que no ha podido"
La opinión del presentador de ElDesmarque sobre el "terromoto" en Portugal
La posible sanción a Cristiano Ronaldo tras dejar la concentración
Cristiano Ronaldo ha provocado un terremoto en Portugal. Tras quedarse sin jugar ante Noruega el pasado domingo y las palabras de Jorge Jesús, seleccionador luso, en la última rueda de prensa, el delantero se plantó y decidió coger un avión privado para abandonar la concentración. Este jueves, Manu Carreño ha dedicado buena parte de ElDesmarque al atacante y ha dado su opinión al respecto, admitiendo que "hay dos rivales" con los que Cristiano nunca ha podido a lo largo de su carrera.