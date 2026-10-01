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Cristiano Ronaldo se va de la concentración de Portugal y Rafael Leao le 'roba' el dorsal 7

Cristiano Ronaldo y Rafael Leao durante un partido de Portugal en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo y Rafael Leao durante un partido de Portugal en el Mundial 2026. Cordon Press
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La selección portuguesa atraviesa horas de tensión máxima después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración en Copenhague tras quedarse fuera de los planes de Jorge Jesus en el partido contra Noruega. El capitán no disputó ni un minuto en la victoria ante el combinado escandinavo y tampoco iba a ser titular frente a Dinamarca, una decisión que hizo que la relación entre el delantero y el seleccionador explotara. En medio de la polémica sobre el futuro internacional del futbolista del Al Nassr, la UEFA ha actualizado la lista de Portugal y ha asignado el dorsal 7 a Rafael Leão, según ha informado Francesco Galvan de Pazzi, de Fanta.

El desencuentro entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

Portugal ganó por 2 goles a 1 a Noruega el pasado domingo, pero Cristiano Ronaldo permaneció en el banquillo durante todo el encuentro pese a haber calentado durante el choque. En los días posteriores al partido, Cristiano trabajó al margen del grupo en las sesiones de entrenamiento, mientras el seleccionador insistía en que no existía ningún conflicto.

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Poco después de la rueda de prensa previa al encuentro ante Dinamarca de esta noche, donde Jorge Jesus confirmó que el antiguo 7 de Portugal no iba a ser titular, Cristiano abandonó las instalaciones de la selección. El propio jugador confirmó su decisión en redes sociales y explicó que lo hacía después de hablar con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. “Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar la concentración de la selección nacional”, escribió. El astro de Madeira dejó abierta la puerta a ofrecer más explicaciones y que, llegado el momento, contará la verdad sobre los motivos de su salida.

Cristiano Ronaldo y Rafael Leao celebrando un gol durante un partido de Portugal en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo y Rafael Leao celebrando un gol durante un partido de Portugal en el Mundial 2026. Europa Press
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Rafael Leão recibe un dorsal cargado de historia en plena polémica

Mientras tanto, la selección portuguesa ha intentado dejar atrás la polémica y el número 7 ya tiene nuevo dueño: Rafael Leao. Este dorsal había pertenecido a Cristiano desde la temporada 2007/08, cuando lo heredó de Luís Figo y el cambio, aunque lo parezca, no confirma que Cristiano Ronaldo se haya retirado de la selección ya que el delantero no ha anunciado un adiós definitivo y, por ahora, simplemente se ha limitado a comunicar su salida de la actual concentración.

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