La cronología del adiós de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal y su ruptura con Jorge Jesús

Fran Fuentes 30 SEP 2026 - 22:13h.

Así han sucedido los acontecimientos, día tras día, que han dado lugar al abandono del delantero de la concentración lusa

El cónclave de emergencia en Portugal por el lío con Cristiano: un vuelo inesperado de madrugada

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La salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal en las últimas horas ha causado un terremoto en el fútbol internacional. Y es que, aunque se desconoce si es una decisión definitiva o si el propio Jorge Jesús volverá a citarle, todo apunta a una ruptura irrecuperable por parte del delantero y del seleccionador. Y es que lo que parecía ser un alargue del idilio del astro portugués con su nación ha acabado en fractura total. Quién sabe si el '7' volverá a ponerse la camiseta de su selección.

A continuación recogemos la cronología de los acontecimientos que han llevado a esta situación:

18 de septiembre: Jorge Jesús da su primera lista como seleccionador de Portugal y convoca a Cristiano Ronaldo para los cuatro partidos de la Nations League. El técnico deja claro desde el principio que el delantero tendrá el mismo tratamiento deportivo que el resto: “Cristiano es un jugador como cualquier otro. Si rinde bien, juega; si no, no juega”. Al mismo tiempo, reconoce que su estatus es diferente por su trayectoria.

24 de septiembre: Portugal debuta en la Nations League ante Gales en Lisboa. Cristiano Ronaldo es titular en el primer partido de Jorge Jesús como seleccionador y disputa 67 minutos. Portugal gana 1-0 con un gol de João Félix.

26 de septiembre: Jorge Jesús habla sobre la gestión de Cristiano antes del siguiente partido, ante Noruega. El seleccionador deja entrever que puede dosificar al delantero porque Portugal afronta cuatro partidos en apenas once días. También destaca la importancia de Ronaldo dentro del grupo pese a su edad y carga de partidos.

27 de septiembre: Portugal se enfrenta a Noruega en Oslo y gana 1-2. La gran noticia está en el banquillo: Cristiano Ronaldo no disputa ni un solo minuto. Es la primera vez desde la Eurocopa de 2008 que se queda sin jugar un partido con Portugal estando convocado. Ronaldo calienta durante el encuentro, pero finalmente Jesús decide no utilizarlo. Al terminar, el portugués abandona el terreno de juego sin participar en el habitual saludo de los jugadores a los aficionados.

27 de septiembre, después del partido: Jorge Jesús explica que inicialmente había contemplado utilizar a Cristiano durante la segunda parte, pero que el desarrollo del encuentro cambió sus planes. También asegura que hablaría con el delantero sobre lo sucedido.

28 de septiembre: Ronaldo no vuelve a trabajar con normalidad junto al grupo. Según las informaciones aparecidas posteriormente, comienza a realizar trabajo individual en el gimnasio. La situación empieza a generar preocupación en Portugal por el malestar del capitán tras haberse quedado sin minutos ante Noruega.

29 de septiembre: Se produce uno de los primeros momentos importantes de la crisis. Cristiano acude al césped del Eleda Stadium de Malmö aproximadamente media hora antes del entrenamiento, vestido con la ropa de Portugal, y mantiene una breve conversación con Jorge Jesús. Sin embargo, no realiza la sesión con sus compañeros y regresa al hotel para trabajar en el gimnasio. La Federación Portuguesa explica que el gimnasio del estadio no disponía del equipamiento necesario para el trabajo individual que tenía programado.

29 de septiembre: Mientras crece la polémica, Cristiano publica una fotografía en redes sociales vestido con la ropa de Portugal. No escribe ningún mensaje: únicamente aparecen la bandera portuguesa y un corazón rojo. Es su primera reacción pública a la situación.

29 de septiembre: El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, adelanta su desplazamiento a Copenhague, donde está concentrada Portugal para preparar el partido contra Dinamarca. La presencia de Proença alimenta las informaciones sobre una reunión para intentar solucionar la situación entre Cristiano y Jorge Jesús. La prensa portuguesa informa de que el técnico y el jugador ya habían hablado y que el asunto parecía inicialmente encauzado.

30 de septiembre, mañana: Cristiano vuelve a ser noticia por su ausencia en el entrenamiento. Es el tercer día consecutivo sin trabajar con el grupo, aunque la Federación sostiene que estaba realizando trabajo individual. Ronaldo aparece en las instalaciones, pero finalmente no participa en la sesión colectiva.

30 de septiembre, rueda de prensa de Jorge Jesús: El seleccionador comparece antes del Dinamarca-Portugal y dedica buena parte de la rueda de prensa a explicar la situación. Niega que exista un conflicto con Cristiano “No hay ningún caso. Ya tuve casos con muchos jugadores en el pasado. Esto no es ningún caso. El estatus es una cosa, las reglas son iguales para todos” Jesús también insiste en su autoridad: “En el equipo mando yo". Además, rechaza que el jugador se haya negado a entrenar, explicando que, después de los partidos, el delantero tampoco solía entrenarse durante sus anteriores etapas con él en el Al Nassr. Además, el técnico luso lo deja claro: “Ningún jugador va a cambiar nunca mis ideas. Ni él ni nadie en el fútbol, ni ningún presidente. Nunca. Cero”. Además, Jesús adelanta que Cristiano tampoco será titular ante Dinamarca, señalando que, si todo transcurre con normalidad, Gonçalo Ramos será el delantero titular.

30 de septiembre, después de la rueda de prensa: La situación da un giro. Poco después de las palabras de Jorge Jesús, Cristiano abandona la concentración de Portugal en Copenhague. El delantero sale de las instalaciones y pone rumbo a Madrid en su avión privado.

30 de septiembre, tarde: momentos de máxima tensión en la concentración de Portugal. Cristiano Ronaldo se vuelve a ausentar del entrenamiento posterior a la rueda de prensa. Entretanto, el segundo dirige la sesión, mientras que Jorge Jesús no para de hablar por teléfono, en unas imágenes captadas por las cámaras de la televisión portuguesa.

30 de septiembre: Cristiano confirma públicamente su salida mediante un mensaje en Instagram. Explica que tomó la decisión después de la rueda de prensa de Jorge Jesús y tras mantener una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa.

30 de septiembre, noche: la FPF lanza un comunicado oficial, que dice así: "La Federación Portuguesa de Fútbol informa que el internacional portugués Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración de la selección nacional en Copenhague. La preparación para los partidos contra Dinamarca y Noruega, este último a disputarse en el Estádio do Dragão, continuará según lo previsto, con los 24 jugadores restantes convocados. Toda la delegación permanece totalmente centrada en los próximos compromisos de la Selección Nacional y en la consecución de los objetivos definidos".