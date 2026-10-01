El tierra trágame de Jorge Jesús: le meten un gol a Portugal... ¡y lo celebra a lo Cristiano Ronaldo!

Fran Duarte Madrid, 01 OCT 2026 - 22:52h.

El delantero de Dinamarca, Rasmus Hojlund, no tuvo ninguna duda en celebrar un gol contra los lusos como su ídolo después del divorcio entre Portugal y Cristiano Ronaldo

El Big Data saca a relucir todas carencias de Cristiano Ronaldo con Portugal y acaba por darle la razón a Jorge Jesús

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El escándalo en Portugal con el abandono de Cristiano Ronaldo parece que solo ha comenzado. Solo han pasado 24h y en este rato ya se han hecho miles de noticias, memes y hasta una celebración a lo CR7… ¡contra los propios portugueses! Sí, eso ha sucedido en el partido entre Dinamarca y Portugal de la jornada 3 de la UEFA Nations League.

Celebra el gol contra Portugal a lo Cristiano Ronaldo

El protagonista ha sido Rasmus Hojlund nada más empatar el partido con una cabalgada a la contra que ha acabado en gol del danés. El delantero del Nápoles no ha podido celebrar su gol de una manera más apropiada y, sin dudarlo un instante, ha hecho el mítico ‘SIUUU’, la celebración más característica de CR7, delante de todos los jugadores portugueses y del propio Jorge Jesús, el seleccionador portugués responsable del abandono de Cristiano Ronaldo.

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La celebración icónica del portugués es ya un clásico entre los futbolistas y no es la primera vez que se la hacen a Portugal, con Cristiano en el campo, después de anotarles un gol. Lo que pasa es que en esas ocasiones siempre queda como una especie de homenaje a Ronaldo, aunque la de Hojlund ha sido más un vacile o incluso una especie de reivindicación a favor de Cristiano. El joven delantero danés, con 23 años, seguro que ha crecido viendo al exfutbolista del Real Madrid como uno de sus ídolos y ha querido celebrar de esta manera motivado por lo que ha ocurrido en las últimas horas.

A pesar de la celebración, el empate a dos no duró mucho en el marcador hasta que Vitinha acabó decantando la balanza hacía los portugueses anotando el tercero 10 minutos después del empate de Hojlund. El cierre ya lo ha puesto Joao Félix haciendo el definitivo 2-4 en los minutos finales del encuentro.