Juan Pérez 06 OCT 2026 - 09:54h.

La confesión a Manu Carreño de la decisión conjunta con sus padres

Sergio Canales explica porqué cambió la Real Sociedad por el Betis: "Les veía jugar"

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El regreso de Sergio Canales a LALIGA lleva consigo el relato de toda una historia repleta de fútbol más allá del césped, y es que el santanderino ha regresado a Primera División con toda una vida que exprimir en un sueño cumplido. Su regreso al Racing de Santander es el punto de partida para algo más, hasta el punto de que está confesando por primera vez que rechazó fichar por el FC Barcelona cuando era un chaval.

En múltiples entrevistas, en las últimas semanas Canales ha recorrido toda su trayectoria principalmente en España hasta el punto de desvelar algunas de las jugarretas que le hizo Mourinho en su etapa en en el Real Madrid. Ahora desvela en una entrevista con Manu Carreño en El Larguero que estuvo muy cerca de formar parte de La Masía de no ser por una compleja decisión familiar, y eso que visitó en varias ocasiones el complejo y la residencia blaugrana.

Antes de estallar en la élite, Canales ya tenía a los mejores ojeadores del fútbol nacional tras de él desde la época de los torneos de brunete. Y es que después de brillar en ellos, la llamada del Barça fue instantánea, hasta el punto de que el pequeño Sergio y su familia estuvieron varias veces en Barcelona: "Cada año mis padres fueron, incluso alguna vez que yo no fui, pero todo empezó después de brunete. Con 10-11 años fui por primera vez a Barcelona, y también en infantil de segundo año".

Canales confiesa que era muy pequeño en su primer viaje, pero alucinó con la estrella que le puso el Barça delante para convencerlo. "Yo quedé impresionado, me presentaron a Riquelme que en aquel momento era mi ídolo. Salí de ahí y mi primera impresión era quedarme. Pero mis padres hablaron conmigo y decidimos quedarnos, y la verdad es que yo aquí estaban muy bien, porque si no se habrían venido conmigo", argumenta.

El peso familiar y el buen hacer del Racing con las categorías inferiores era definitivo para tomar la decisión: "Tengo un hermano pequeño también, decidimos no cambiar eso. Era muy pequeño y nadie te asegura que ibas a dar a ese paso para ser profesional. Al final estaba en una cantera super buena como la del Racing, en un equipo de Primera División constante, y no era fácil tomar la decisión", argumenta frente a Manu Carreño. Un giro de guion que no tomó en un momento de su vida donde todo habría cambiado.