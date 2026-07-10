Ángel Cotán 10 JUL 2026 - 14:15h.

El equipo heliopolitano, presente en su presentación como futbolista del Racing

El Racing avisa con una cartera millonaria, fichajes importantes y cambios en el estadio: "Muy competitivo"

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Una parte de Sergio Canales se quedará por siempre en el Real Betis. El que fuera capitán, y uno de los pioneros en ese cambio de mentalidad deportiva que actualmente se respira en el club, vuelve al único equipo que sitúa por encima del verdiblanco. El Racing de Santander cierra el círculo este viernes con la presentación oficial del hijo pródigo.

En su puesta de largo, miles de aficionados racinguistas le han recibido a pie de campo. A renglón seguido, el talentoso centrocampista compareció en sala de prensa. Allí, Sergio Canales demostró la madurez adquirida tras tantos años lejos de casa, y cómo no, el Betis también tuvo su espacio.

Su salida no fue sencilla, pero sí necesaria. El exjugador bético fue cuestionado por ese momento clave de su carrera deportiva, cuando formaba parte de la Selección Española, y se ha abierto en canal. Su reflexión va más allá de lo futbolístico.

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La reflexión de Sergio Canales sobre su salida del Real Betis

El Real Betis también estuvo presente en uno de los días más especiales de Sergio Canales como profesional. El que fuera capitán verdiblanco reflexionó sobre su salida cuando probablemente vivía uno de los mejores momentos de su carrera deportiva: "No lo sé, la verdad. Es algo que... me fui sabiendo las consecuencias, teniéndolo muy claro pero en un momento en el que mi familia, mi mujer y yo lo necesitábamos. Necesitábamos un cambio".

El santanderino finalizó su respuesta hilándolo con su aventura mexicana: "Muchas veces es verdad que, en el fútbol y el deporte, necesitas estar en la élite y en lo máximo, y yo he ido a un sitio (Monterrey) en el que me volvería a ir en el momento en el que fui, pero hay veces también que, es verdad que estaba en un gran momento y en la Selección, pero creo que los dos lo necesitábamos. No lo sé, al final la vida es eso, todo el mundo me dice que si no me hubiera lesionado... ya, pero entonces no sería la persona que soy y me faltarían cosas".

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Todas sus palabras en su presentación con el Racing de Santander

Presión en Santander. "Sinceramente, muy tranquilo. La ilusión que tengo es muy grande, pero la verdad que no tengo miedo al fracaso, es algo que me hace prepararme mejor todavía. Es un buen momento del Racing, están haciendo las cosas muy bien y estoy deseando aportar mi granito de arena. Todavía me cuesta creer que es real".

El momento más importante de su carrera. "Lo primero porque he aprendido que lo más importante es el presente y estoy aquí. Lo segundo, porque sé la responsabilidad con la que vengo al Racing. Me veo con toda la experiencia necesaria para dar un salto al equipo. Soy de aquí, he ido con mi padre de pequeño al campo... con eso te contesto lo demás".

Los ejemplos de Santi Cazorla o Leo Messi. "Soy una persona totalmente diferente y también un futbolista diferente. No tiene nada que ver lo que soy ahora con aquel niño en el Racing. La edad es verdad que es importante, pero hay muchos jugadores que están demostrando un gran nivel. Se está viendo en el Mundial. Vivo al día, me conocen, pero quiero ganarme su confianza desde que entro por la puerta hasta el último segundo".

¿Clasificación para Europa League? "Vamos paso a paso, a conocer los compañeros, pero no... a ver, me encanta la ilusión y que pensemos en objetivos grandes. Soy de pensar que el Racing tiene que volver ahí e igual eso no ocurre el año que viene. Con los pies en el suelo, hay que ir tranquilos. Fui el martes, falta una semana y ya había muchos compañeros eso, como vivo hoy el deporte, me encanta. El primer paso está dado".