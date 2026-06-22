El cariñoso mensaje del Betis a Sergio Canales tras confirmar su nuevo equipo

Pepe Jiménez Sevilla, 22 JUN 2026 - 18:29h.

El exjugador verdiblanco se reencontrará con el público bético

El Racing cierra el fichaje de Sergio Canales: detalles del contrato para su vuelta a España

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Sergio Canales vuelve a España. El mediocampista ex del Betis, como se lleva meses hablando, ha anunciado este lunes su regreso a la élite nacional para jugar, de nuevo, en el Racing de Santander, su club de origen. Tras la confirmación, el conjunto bético le ha querido mandar un bonito mensaje a su exjugador.

"Sabemos lo feliz que te hace volver al lugar en el que todo comenzó. Nos encantará recibirte en tu otra casa a ti y tu Racing", escribía la entidad verdiblanca en sus redes sociales.

Cabe recordar que Sergio Canales, tras pasar por clubes como el Real Madrid o el Valencia, disputó 207 encuentros con la elástica verdiblanca, convirtiéndose en el equipo con el que jugó no solo más partidos, sino también sus mejores años como profesional.

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Con el Racing, su club de origen, solo suma 39 partidos, por lo que parece prácticamente imposible -y sin el prácticamente- que iguale a estas alturas todo lo que disputó con el Betis, convirtiéndose la entidad del Benito Villamarín en la más importante de su carrera.

Así anuncia el Racing la vuelta de Sergio Canales

"Sergio Canales es el primer refuerzo del Racing para la temporada 2026/27 en LaLiga EA Sports. El centrocampista santanderino, formado en las Instalaciones Nando Yosu, vuelve a su casa 16 años después y lo hace con un sobresaliente currículo bajo el brazo en el que figuran 384 partidos en Primera, más de 40 en competiciones europeas, 48 en la Copa del Rey, casi un centenar en la máxima división de México y 11 con la Selección Española.

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Sergio Canales Madrazo nació en Santander (Cantabria) el 16 de febrero de 1991 y se formó en el Fútbol Educativo del Racing, en el que fue ascendiendo peldaño a peldaño hasta debutar -con 17 años- con el primer equipo verdiblanco en la Copa de la UEFA ante el FC Honka en los Campos de Sport el 18 de septiembre de 2008. Con la camiseta cántabra disputó 39 partidos, en los que marcó siete tantos y dio seis asistencias.

En 2010 fue traspasado al Real Madrid y posteriormente militó en el Valencia CF, la Real Sociedad y el Betis, con el que se proclamó campeón de la Copa del Rey (este mismo título lo levantó con el club blanco). En 2023 se incorporó al Monterrey de México, en el que jugó las últimas tres campañas.

Canales, que primero fue convocado por los combinados nacionales inferiores (desde la categoría sub-17 hasta la sub-20, con las que ganó tres europeos y un mundial), tiene en su haber 11 encuentros con la Selección Española Absoluta. Su estreno con ‘La Roja’ fue ante Noruega en Mestalla el 23 de marzo de 2019.

El futbolista santanderino, que mide 1,75 y pesa 66 kilos, ha llegado a un acuerdo que le vinculará al Racing hasta el 30 de junio de 2028".