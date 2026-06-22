La bomba de la NBA es el traspaso inminente de Antetokounmpo, ¿Celtics o Heat?

Juan Pérez 22 JUN 2026 - 16:28h.

Jaylen Brown puede ser la moneda de cambio para un movimiento histórico

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La sala de espera para entrar en el draft de la NBA tiene más nombres además del de Aday Mara, sobre todo por el interrogante del caso de Giannis Antetokounmpo debido a los rumores recientes que lo colocan fuera de Milwaukee Bucks en las próximas horas. A pesar de tener pie y medio fuera en la última ventana de traspasos, la estrella griega parece destinada a cambiar de aires en el movimiento más sonado para el inicio de la temporada y todas las pistas apuntan a Boston Celtics o Miami Heat.

La madrugada del martes 23 al miércoles 24 de junio es el primero de los dos días del draft de la NBA con tres españoles presentes, y todos los expertos repiten que el traspaso de Antetokounmpo va a suceder antes de conocer las elecciones de los novatos. Tanto Sams Sharania como Marc Steam y Brian Windhorst, tres de las voces más autorizadas en traspasos de la NBA, dejan entrever que las posturas están muy avanzadas.

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El caso más sonado puede ser el de los Celtics porque Windhorst ha confirmado que Jaylen Brown está en la mesa como moneda de cambio para la operación, lo que supone una apuesta radical para cambiar el proyecto. No hay muchos más detalles pero no sería raro imaginar un traspaso entre ambos, quizás con alguna ronda en dirección Milwaukee.

A priori es el sitio más apetecible para la estrella porque en los Heat todavía no hay un proyecto ganador a poco que salgan jugadores importantes, mientras que en Boston hay equipo para ganar automáticamente si el cambio es únicamente entre Brown y Giannis. El rumor aún así es que la oferta de Miami incluye a Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. y la elección No. 13 del draft de 2026, sin los cuales parece difícil construir un equipo ganador a día de hoy.

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La urgencia por vender antes del draft es para exprimir la reconstrucción desde el draft con todos los activos que los Bucks pueden adquirir de cara a tomar decisiones en sólo unas horas. En el caso de Heat o Celtics la decisión también es crucial, porque su gestión del draft cambia por completo de cara a buscar algunos parches u otros movimientos si no consiguen el traspaso. Y luego es mucho más difícil moverse en el mercado.

El escenario alternativo para Giannis Antetokounmpo está en una maniobra difusa de los Bucks para llevar al ala-pivot a otro equipo con el consiguiente enfado del mismo. En los últimos grandes traspasos de la franquicia no ha habido ni una filtración con respecto a lo sucedido posteriormente, el caso Lillard es el más sonado, por lo que puede haber negociaciones silenciosas que dejen al griego en algún equipo inesperado. Un movimiento inteligente si no le convencen otras propuestas para conseguir más activos, pero a la vez duro para reclamar grandes nombres en el futuro por el trato hacia Giannis, ya que Milwaukee es un mercado pequeño.