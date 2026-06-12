Jordi Fernández le quiere quitar una estrella a los Lakers de Doncic

Juan Pérez 12 JUN 2026 - 15:50h.

Austin Reaves es agente libre y los Nets pueden darle un contrato máximo

LeBron James y su hijo hacen historia en la NBA: exhibición de los dos y algo nunca visto

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El trío compuesto por Luka Doncic, LeBron James y Austin Reaves difícilmente va a tener continuidad en la próxima temporada de Los Ángeles Lakers tras los rumores alrededor de la plantilla. La cercanía con la agencia libre coloca a los dos compañeros del esloveno con muchas opciones de salir, sobre todo después del descubrimiento de la oferta de los Brooklyn Nets para ofrecerle un contrato máximo a Austin Reaves.

La lesión de Luka Doncic a las puertas de los playoffs ha alejado a estos Lakers de ser competitivos en el momento más importante de la temporada, y eso que en diciembre muchos lo colocaban como candidato al MVP. El planteamiento de la temporada 26/27 es muy distinto, porque LeBron James acaba contrato mientras que Austin Reaves apunta a rechazar su opción de jugador para buscar una oportunidad única que puede tener apellido español.

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El información del New York Times desvela que fuentes cercanas a la liga están convencidos de que los Nets van a hacerle una oferta para darle un contrato máximo a Austin Reaves. La propuesta pasa por cuatro años de contrato con un total de 178.5 millones de dólares, lo que dejaría un promedio de 44,5 millones por temporada.

Desde la perspectiva de los Lakers pueden igualar la oferta, pero es normal tener dudas por todas las puertas que se cierran de cara a los próximos años para atar a posibles estrellas que pueden cobrar algo parecido y estar un escalón por encima de Reaves. El escolta ha demostrado que puede ser el primero en momentos puntuales de la temporada donde ha sostenido al equipo sin Luka ni LeBron, pero un máximo puede ser demasiado para un perfil tan frágil en defensa, sobre todo porque tiene a Doncic al lado que es de un perfil similar.

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Por su parte los Nets están desesperados por una estrella después de dos años en el barro construyendo algo que todavía no florece, y además la mala suerte del draft les acompaña a arriesgar en el mercado. Un movimiento lógico para la franquicia liderada por el español Jordi Fernández que puede suponer un vuelco de nombres en la NBA para la próxima temporada.