Así vivieron los VIP la remontada de los Knicks: peleas y Taylor Swift y Timothée Chalamet desatados

Redacción ElDesmarque Madrid, 11 JUN 2026 - 11:08h.

Los aficionados de los Knicks volvieron a desatar la locura por las calles de Nueva York

Los Knicks desafían a la historia y acarician el anillo con una remontada y una canasta para la eternidad

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Los New York Knicks vencieron a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama (107-106) con una remontada y una canasta para la historia y los aficionados del equipo neoyorquino, incluyendo a numerosas celebridades como Taylor Swift, Timothée Chalamet y Ben Stiller, enloquecieron por uno de los desenlaces más épicos jamás vistos en unas Finales de la NBA.

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Los aficionados de los Knicks fueron al hotel de los San Antonio Spurs al acabar el encuentro

El primer episodio de locura por las calles de Nueva York fue cuando varios aficionados de los Knicks acudieron a la puerta del hotel donde se estaban alojando los San Antonio Spurs. Los fans del equipo neoyorquino quisieron recibir el autobús de la franquicia de Texas y cuando vieron que Victor Wembanyama se bajaba del vehículo, comenzaron a lanzarle diferentes objetos. De nuevo, la afición de los Knicks demuestra que es una de las más calientes de toda la NBA.

Explosiones y peleas por las calles de Nueva York

Como ya se vivió con las victorias del equipo de Nueva York en los dos primeros partidos de la serie, las calles de la ciudad se convirtieron en una fiesta que, en numerosas ocasiones, fue más una guerra que una celebración. Al acabar el encuentro número 3 de la serie, donde los Knicks cayeron frente a los Spurs en el Madison Square Garden, se hizo viral el dato de detenciones de esa misma noche (21) ya que superaba los puntos anotados por el equipo local en el último cuarto (20).

Todos esos arrestos habían ocurrido con una derrota y, lo que pasó ayer con la victoria que ha colocado el 3-1 a favor de los Knicks en la serie, fue hasta más salvaje. Los aficionados de la franquicia neoyorquina salieron a la calle a lanzar petardos, volar por los aires distintos objetos del inmueble urbano, destrozar taxis y pelearse entre ellos, hasta el punto en el que la policía local tuvo que intervenir para que no ocurriera una tragedia.

Taylor Swift, Thimothée Chalamet, Ben Stiller y enloquecidos por la victoria de los Knicks

Una muestra de la locura que desató el desenlace del partido y la victoria de los New York Knicks, fueron las reacciones de varias celebridades que acudieron al Madison Square Garden para apoyar al equipo neoyorquino. Entre estos famosos se encontraban Timothée Chalamet y Ben Stiller, aficionados de los Knicks desde hace muchos años y habituales en el pabellón de la franquicia de Nueva York.

Lo llamativo fue una nueva celebridad que no había acudido a ningún partido de la serie entre los Knicks y los San Antonio Spurs y esa fue la cantante estadounidense Taylor Swift. La estrella del pop norteamericana nació en West Reading, una pequeña ciudad cerca de Nueva York y no se cortó en su celebración por la victoria del equipo neoyorquino.