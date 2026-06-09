Javi Rayo 09 JUN 2026 - 06:01h.

Donald Trump fue protagonista en el tercer partido de las finales de la NBA

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Ni Victor Wembanyama, ni Jalen Brunson. El gran protagonista del tercer partido de las finales de la NBA fue Donald Trump. El presidente de Estados Unidos no quiso perderse la victoria de los Spurs ante los Knicks pero se marchó escaldado del Madison. La cosa no empezó bien desde el principio. Durante el himno norteamericano, la realización del encuentro le enfocó y tuvo que soportar una oleada de abucheos de todos los asistentes. Y la cosa no fue a mejor. Durante la segunda parte, las cámaras volvieron a enfocar al presidente y le pillaron adormilado en uno de los palcos.

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Los Spurs acortan distancias en Nueva York

Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs aguaron este lunes la gran fiesta de Nueva York al derrotar por 111-115 a los Knicks en el primer partido de unas Finales de la NBA en la ciudad desde 1999 y redujeron a 2-1 la ventaja neoyorquina en la serie. Nueva York había esperado 27 años a vivir un de Finales de la NBA. Además lo enfrentaba con una ventaja de 2-0 tras los duelos ganados en San Antonio (Texas). El Madison Square Garden era una fiesta, que ni el abucheado Donald Trump se quiso perder.

Wemby' lideró con sus 32 puntos a los Spurs, que tuvieron a otros cinco jugadores en dobles dígitos para completar el asalto al Madison Square Garden. Castle terminó con 23 puntos, Dylan Harper con 13, De'Aaron Fox y Champagnie con 12 cada uno y Devin Vassell con 11. Para los Knicks, Brunson igualó los 32 puntos de Wembanyama, con 28 de Anunoby y 16 de Josh Hart. Karl-Anthony Towns terminó con 11 puntos y 8 rebotes, mientras que Mikal Bridges, que venía de anotar 20 en San Antonio, tuvo que conformarse con una sola canasta. La victoria de los Spurs este lunes no solo supone haber arruinado la fiesta a Nueva York, sino también haber cerrado la puerta a la barrida con la que los Knicks soñaban de cara al miércoles. Pase lo que pase en el Garden, las Finales volverán a San Antonio para el quinto partido este próximo sábado.