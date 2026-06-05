Redacción ElDesmarque Madrid, 05 JUN 2026 - 12:18h.

El aficionado invadió la cancha en pleno partido

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El primer partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks dejó una imagen que muy pocas veces se ha visto dentro de un pabellón de la liga estadounidense. Un aficionado invadió la cancha con la intención de hacerse un 'selfie' con Victor Wembanyama y el resultado ha sido que la organización liderada por Adam Silver le ha prohibido el acceso de por vida. El momento se ha hecho viral en redes sociales y 'Wemby' habló sobre ello al final del encuentro.

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La NBA veta de por vida al aficionado que se hizo un 'selfie' con Victor Wembanyama

La reacción de la liga estadounidense ante este suceso fue sorprendentemente rápida. Para evitar que se vuelva a repetir y disuadir a cualquier fan que se le pase por la cabeza hacer lo mismo, la NBA ha vetado de por vida al aficionado. Además, no ha sido el único. Un portavoz anónimo de la liga explicó al periodista norteamericano Tim Reynolds que había otro implicado. "El individuo que ingresó a la cancha durante el Partido 1 de las Finales fue arrestado y estará vetado de por vida en todos los pabellones de la NBA. Un segundo individuo también recibirá una prohibición de por vida por su papel en el incidente.”

Lo curioso de la situación es que el aficionado no consiguió hacer el 'selfie' que buscaba de manera correcta ya que la altura de Wembanyama (2,26 metros) hizo que el jugador no entrara dentro del plano. Además, el comentario que hizo el fan justo después de ser agarrado por la seguridad del partido, se ha hecho viral. "Lo he tocado, lo he tocado", dijo el aficionado.

'Wemby' fue preguntado sobre este suceso en la rueda de prensa después del partido y, como se vio en la acción mientras sonreía, el jugador respondió con total naturalidad. "Nunca estuve en una situación así. No sabía como actuar. Me sorprendió bastante, como aquella vez que entró un murciélago al pabellón", explicó con una sonrisa.