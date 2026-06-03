Redacción ElDesmarque Madrid, 03 JUN 2026 - 14:22h.

El actual jugador de los Knicks comenzó la temporada en la plantilla de los Spurs

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Las Finales de la NBA todavía no han comenzado y ya hay un jugador que puede presumir de tener prácticamente asegurado el anillo de campeón. Jeremy Sochan, ala pívot de los New York Knicks, comenzó la temporada como jugador de los San Antonio Spurs hasta que en febrero la franquicia de Texas llegara a un acuerdo con el polaco para dejarle ir como agente libre. Sochan firmó con los Knicks y meses más tarde los dos equipos a los que ha pertenecido esta temporada se enfrentarán en las finales. El jugador, en caso de perder, podrá decidir si aceptar o no el anillo.

Jeremy Sochan será campeón de la NBA sin importar el resultado

El alero polaco comenzó la temporada como jugador de los San Antonio Spurs y la acabará como 'knick'. Sochan, elegido por la franquicia de Texas en el puesto número nueve del Draft de la NBA en 2022, fue elegido dentro del segundo mejor quinteto de 'rookies' de ese mismo año y formaba parte del núcleo joven de los Spurs. Después de tres temporadas mejorando sus estadísticas, el equipo de San Antonio y el jugador acordaron rescindir su contrato en febrero de este año. Sochan se marcharía a los Knicks al día siguiente y ahora se encuentra en una situación privilegiada. La franquicia de Nueva York jugará frente a los Spurs en las Finales de la NBA y el polaco tiene prácticamente asegurado su anillo de campeón, salvo que él decida lo contrario.

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Jeremy Sochan podría rechazar el anillo

Pese a que Sochan haya jugado en los dos equipos esta temporada, el polaco podría rechazar el anillo de campeón en caso de que los San Antonio Spurs ganen a los New York Knicks en las finales de la NBA. Existe un precedente y es el caso de Anderson Varejao. El pívot brasileño jugó 31 partidos para los Cleveland Cavaliers en 2016 y a mitad de temporada fue traspasado a los Golden State Warriors. Meses más tarde, los dos equipos llegarían a las finales. El combinado de Cleveland, liderado por LeBron James, remontó un 3-1 en contra y vencieron a los de San Francisco. Varejao, además de renovar con los Warriors, rechazó el anillo. La franquicia le cortaría en febrero del año siguiente y Golden State saldría campeón de esa misma temporada. Esta vez, el brasileño si que aceptaría el anillo.