Redacción ElDesmarque Madrid, 02 JUN 2026 - 09:56h.

El base de los Golden State Warriors había dejado Under Armour hace tres temporadas

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Stephen Curry ha firmado un contrato multimillonario con la marca de zapatillas china Li-Ning y las cifras del acuerdo se han hecho virales. El base de los Golden State Warriors había dejado de ser atleta de Under Armour en noviembre de 2025 y tras varios años de especulaciones sobre la próxima marca que le firmaría, se ha hecho oficial su acuerdo con uno de los sellos más destacados del mercado asiático y que lleva 19 temporadas dentro de las ligas más importantes de Estados Unidos. El dos veces MVP de la NBA ha dado las sorpresa y no ha firmado con Nike, Jordan o Adidas, que era lo que se rumoreaba.

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Stephen Curry firma con Li-Ning

El acuerdo entre Stephen Curry y Li-Ning supone uno de los movimientos más relevantes de los últimos años en la industria del calzado deportivo. Tras cerrar su etapa con Under Armour en 2023, el base de los Golden State Warriors no tenía un acuerdo oficial con ninguna marca y se rumoreaba que Jordan, Nike y Adidas estaban pujando por llevarse a uno de los jugadores más importantes de la NBA. El de Akron ha decidido firmar con Li-Ning, una de las marcas de zapatillas más importantes de la liga estadounidense que ha patrocinado a jugadores como Shaquille O'Neal, Dwayne Wade, CJ McCollum, Fred Vanvleet y Jimmy Butler. Su contrato con el sello asiático va mucho más allá de un simple acuerdo deportivo y se alargará hasta después de su retirada.

El contrato multimillonario de Stephen Curry con Li-Ning

La estrella de los Golden State Warriors ha firmado un acuerdo histórico con Li-Ning. Según ESPN, el contrato será de 10 años y la marca asiática se extenderá de manera global con la 'Curry Brand', incluyendo productos de baloncesto, ropa deportiva casual, una línea completa de golf y la posibilidad de que Curry firme atletas bajo su marca. Lo más llamativo del acuerdo han sido las cifras y es que, según la cuenta de X 'Hoopss', el base estadounidense ganará casi cuatro veces más de lo que ganó en su contrato de 12 años con Under Armour. Este patrocinio con Li-Ning estará ligado a los ingresos de la marca y se estima que podría recibir más de 1.000 millones de dólares.