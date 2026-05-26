Timothée Chalamet y Kylie Jenner se vuelven locos con la clasificación de los Knicks a las finales de la NBA

Redacción ElDesmarque Madrid, 26 MAY 2026 - 09:30h.

El actor y la modelo son aficionados de los Knicks y han estado presentes en la mayoría de partidos de la serie frente a Cleveland

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Los New York Knicks se han clasificado a las finales de la NBA después de 27 años sin llegar a ellas y Timothée Chalamet y Kylie Jenner se lo han pasado en grande en la celebración del equipo neoyorquino. El actor y la modelo, pareja desde hace varios años, son aficionados de los Knicks y habían acudido a la mayoría de partidos de la serie. El último encuentro de la eliminatoria se disputaba en el pabellón de los Cleveland Cavaliers y, aún así, las dos celebridades estaban presentes. El equipo de Nueva York ganó 130-93 (4-0 en la serie) y ya espera rival en la final de la NBA, que serán los Oklahoma City Thunder o los San Antonio Spurs.