La NBA 'alucina' con Aday Mara en el Draft Combine y podría ser elegido dentro del top 10

Redacción ElDesmarque Madrid, 12 MAY 2026 - 11:34h.

Las medidas del pívot español han sorprendido en toda la NBA y ya se habla de que va a subir puestos en el Draft

Luka Doncic elige a sus hijas por delante de Eslovenia y no jugará con su selección este verano

Compartir







Aday Mara ha sorprendido a toda la NBA en el día de medición del Draft Combine. El pívot, campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines, ha registrado unas medidas prácticamente únicas en la historia de los Combine y periodistas y expertos que cubren la liga estadounidense aseguran que podría subir varias posiciones y ser elegido dentro del top 10. Mara, además de su lugar de destino, se está jugando un 'dineral' en la noche del Draft y estas medidas, que han dejado boquiabiertos a muchos ojeadores de los equipos de la NBA, pueden hacer que el salario de su contrato sea más alto de lo esperado.

Las medidas de Aday Mara en el Draft Combine de la NBA

La NBA ya 'alucina' con Aday Mara en el día de medición del Draft Combine. El pívot zaragozano ha registrado unas medidas que le van a hacer entrar a la liga estadounidense como uno de los pívots más altos. El español mide 7'3 descalzo, lo que serían 2'21 metros, pesa casi 118 kilos y tiene una envergadura 2'28. Lo que más ha sorprendido a los ojeadores y expertos del Draft ha sido su 'standing reach' (desde el suelo hasta sus manos con los brazos estirados), que es de 2'97 metros. Ese registro le coloca, empatado con el pívot de los Phoenix Suns Mark Williams y solo por detrás de Tacko Fall, ex jugador de la NBA, como la segunda medida más larga de la historia de los Combine.

Aday Mara puede ser top 10 del Draft

La prensa estadounidense y los expertos en el Draft de la NBA han quedado boquiabiertos con las medidas de Aday Mara y varios periodistas aseguran que puede subir posiciones y ser elegido dentro del top 10. El pívot español está considerado como un 'unicornio' por muchas franquicias de la liga y no sería extraño si algunos equipos traspasan jugadores o picks para escalar en el Draft y poder escoger a Mara. Atlanta Hawks en el puesto 9 es una opción real.

Según Evan Sidery, el zaragozano también puede ser una opción para los Oklahoma City Thunder en el puesto número 12, actuales finalistas de la Conferencia Oeste y vigentes campeones de la NBA ya que Isaiah Hartenstein, también pívot, tiene una opción de jugador bastante elevada que los Thunder podrían mover en el mercado de traspasos. Si eso ocurre, Aday Mara se desarrollaría en un entorno de jugadores jóvenes que ya están compitiendo por anillos y, además, tendría minutos. Si no sale escogido en el top 10, otro de los favoritos son los Golden State Warriors de Stephen Curry en el pick 11.