Redacción ElDesmarque Madrid, 12 MAY 2026 - 10:06h.

La estrella de Los Ángeles Lakers lo ha anunciado en sus redes sociales

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Luka Doncic ha anunciado que no jugará con Eslovenia este verano por la batalla con su ex pareja por sus dos hijas. La estrella de Los Ángeles Lakers, actualmente lesionado, ha publicado una historia en su cuenta de Instagram donde ha dicho que no jugará los partidos de clasificación para el Mundial de 2027 ya que prioriza estar con sus hijas. Anamaria Goltes, ex pareja del de Liubliana, presentó una petición legal para solicitar la manutención de sus hijas en marzo de este año y la temporada de NBA, que ya ha finalizado para Doncic después de que los Lakers cayeran ayer frente a los Thunder, le impidió pasar tiempo con sus hijas y va a aprovechar los meses de verano para no viajar con su selección y estar con ellas. La estrella del equipo angelino también habló de su estado físico en la rueda de prensa después del encuentro y de lo frustrante que ha sido no poder ayudar a su equipo en los Playoffs.

Luka Doncic elige a sus hijas por delante de Eslovenia

Luka Doncic, que siempre ha jugado con su selección en los torneos de verano pese al desgaste que eso supone de cara a la temporada de NBA, no irá con Eslovenia para los partidos de clasificación al Mundial de 2027. El base de Los Ángeles Lakers ha anunciado a través de una historia en su cuenta de Instagram que priorizará estar con sus hijas antes que viajar y disputar esos encuentros con su selección ya que todavía está intentando conseguir la custodia compartida de las dos pequeñas. El de Liubliana sigue recuperándose de su lesión en los isquiotibiales y la próxima vez que juegue al baloncesto de manera oficial será con los Lakers la temporada que viene.

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Las palabras de Luka Doncic tras la eliminación de Los Ángeles Lakers

Los Ángeles Lakers han quedado eliminados de los Playoffs después de perder el partido de esta madrugada frente a los Oklahoma City Thunder (110-115). Los vigentes campeones de la NBA le endosaron un 4-0 en la serie al equipo angelino y, tras este varapalo, el verano de la franquicia de Los Ángeles parece que será de los más movidos de la liga. Los Lakers, pese al gran rendimiento de LeBron James como primera opción, echaron de menos a Luka Doncic que, tras la eliminación de su equipo, habló en rueda de prensa de su estado físico.

"Es muy frustrante. Sé que la gente me quería de vuelta, pero no he estado cerca de estar disponible", confesó el esloveno. También respondió a las críticas que recibió de algunos periodistas estadounidenses y personalidades famosas que siguen a los Lakers por no forzar y jugar la eliminatoria de segunda ronda de Playoffs. "Si hubiera podido estar ahí fuera (en la cancha), lo hubiera hecho al 100% y todo el mundo en la sala sabe eso. Ha sido duro. Este es el mejor momento para jugar al baloncesto y me dijeron que no podía ayudar a mi equipo, concluyó Doncic.