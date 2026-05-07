Redacción ElDesmarque Madrid, 07 MAY 2026 - 14:04h.

El jugador esloveno ha explicado su proceso de recuperación y el tratamiento que se realizó en España

La espeluznante lesión en la mano de Jared Vanderbilt en la NBA: un hueso fuera y gritos de dolor

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Los Ángeles Lakers no paran de tener malas noticias. El equipo angelino perdió el primer partido de la serie frente a los Oklahoma City Thunder (108-90) y Jared Vanderbilt acabó lesionado de un dedo en una escalofriante acción. A esto se le suma que la vuelta de Luka Doncic a las canchas no está precisamente cerca y así lo ha hecho saber el esloveno en las primeras declaraciones públicas sobre su proceso de recuperación. La estrella eslovena, lesionado el 4 de abril, fue a realizarse un tratamiento especial a España y ha revelado que los doctores le han asegurado que su vuelta tendrá que esperar; al menos, 8 semanas. El de Liubliana estaba realizando una temporada histórica y afrontaba estos Playoffs de la NBA en el mejor momento de su carrera, ahora los Lakers están 0-1 abajo y sin una fecha de regreso clara para Doncic.

Los Ángeles Lakers y LeBron James necesitan a Luka Doncic

Los Oklahoma City Thunder ganaron el primer partido de la serie frente a los Lakers y uno de los mayores déficits del equipo angelino fue la falta de anotación. LeBron James fue el máximo anotador de la noche con 27 puntos, pero la gran cantidad de jugadores en la plantilla de los Thunder que son capaces de ayudar al ataque del equipo de Oklahoma, hizo que el gran partido del '23' de Los Ángeles no sirviera para nada. Al acabar el encuentro, el de Akron fue preguntado cuáles eran los problemas ofensivos de los Lakers y LeBron fue bastante claro. "¿De dónde vienen esos problemas? Teníamos a un tipo que promediaba 37 (puntos) por partido. Ahí están los problemas", contestó refiriéndose a Luka Doncic.

La lesión de Luka Doncic y su proceso de recuperación

El jugador esloveno ha hablado de su lesión y del proceso de recuperación por el que está pasando. "Me siento bien. Obviamente esta lesión es completamente diferente a cualquiera que haya tenido. También a la que tuve a finales de enero, por lo que la recuperación está siendo un poco más larga. Ya estoy corriendo, pero todavía no he hecho entrenamientos de contacto", declaró Doncic. La estrella de Los Ángeles Lakers dice que los servicios médicos le comunicaron que iba a estar fuera de las canchas al menos 8 semanas. "Hago todo lo que puedo. Creo que estamos en el buen camino, pero me dijeron que eran 8 semanas".

El de Liubliana también ha explicado el tratamiento que le realizaron en su viaje a España. "Me fui a España para aplicarme 'PRP' (Plasma Rico en Plaquetas). Todo el mundo sabe que es uno de los mejores países para hacer eso y hablé con los doctores de los Lakers y estaban de acuerdo. Estuve tanto tiempo porque necesitaba cuatro días entre las dosis y me pusieron cuatro", aclaró. Doncic aseguró que le encantaría estar con su equipo y ayudarles en la eliminatoria frente a los Thunder. "Creo que la gente no entiende lo frustrante que es. Todo lo que quiero hacer es jugar al baloncesto, especialmente en esta época del año. Ver lo que está haciendo mi equipo... estoy muy orgulloso de ellos. Es muy duro sentarse... y simplemente verles jugar", concluyó.