Redacción ElDesmarque Madrid, 06 MAY 2026 - 12:52h.

El jugador de Los Ángeles Lakers intentó taponar un mate y acabó doblándose el dedo con el tablero

El vídeo con tres millones de reproducciones que prueba las 'trampas' de Shai Gilgeous-Alexander en la NBA

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Jared Vanderbilt ha sufrido una de las lesiones más escalofriantes de la temporada en la NBA en la derrota de Los Ángeles Lakers. Los Oklahoma City Thunder vencieron al equipo angelino en el primer encuentro de la serie de semifinales de la Conferencia Oeste. El máximo anotador de la noche fue LeBron James, que está asumiendo el papel del líder con la baja de Luka Doncic, pero no le sirvió para mucho ya que los Thunder ganaron 108 a 90. Lo más llamativo de la noche fue que Shai Gilgeous-Alexander no tuvo un gran partido y volvió a ser criticado por su estilo de juego y la espeluznante lesión de Vanderbilt al intentar defender una acción rival.

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La lesión de Jared Vanderbilt al intentar taponar un mate

El ala pívot de Los Ángeles Lakers fue a taponar un intento de mate y 'alley oop' de Chet Holmgrem a pase de Isaiah Hartenstein y su dedo meñique de la mano derecha impactó contra el tablero. La fuerza con la que había intentado defender esa acción provocó que el dedo se aplastara contra las protecciones de la canasta y que se doblara. Vanderbilt, cuando cayó al suelo, se agarró la mano y comenzó a gritar del dolor. El partido se paró y el staff de los Lakers se lo llevaría al vestuario. El diagnóstico final fue una luxación abierta.

La prueba de la gravedad de lesión y lo impactante que fue la acción en el momento fue la reacción de los jugadores suplentes de los OKlahoma City Thunder. Jalen WIlliams, Jared McCain y Aaron Wiggins no pudieron evitar apartar la mirada ya que el hueso del dedo meñique de Vanderbilt había roto la piel y estaba parcialmente expuesto. El jugador de los Lakers tuvo que ser atendido en el pabellón y los servicios médicos del equipo le pusieron puntos de sutura para cerrar la herida.

Más contratiempos para Los Ángeles Lakers

La lesión de Jared Vanderbilt se suma a la de Luka Doncic y dificulta aún más las opciones de Los Ángeles Lakers. El ala pívot es un jugador más en la rotación de JJ Reddick y tiene un papel importante en el aspecto defensivo. Al igual que con Doncic, no está previsto que vuelva pronto y eso hace que LeBron James y Austin Reaves, que ayer volvió de lesión y no tuvo la mejor de sus noches, estén solos ante el peligro. Marcus Smart o DeAndre Ayton no están desentonando en el rol que les está dando Reddick, pero los Thunder, vigentes campeones de la NBA y líderes de la Conferencia Oeste en temporada regular, tienen muchos más recursos que el equipo angelino.