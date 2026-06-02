Redacción ElDesmarque Madrid, 02 JUN 2026 - 12:09h.

Las monjas ya estuvieron en el pabellón de los Spurs en dos partidos de la serie frente a los Thunder

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Los San Antonio Spurs y Victor Wembanyama atraviesan uno de los mejores momentos de la temporada y está ocurriendo en el tramo más importante del año, los playoffs de la NBA. El pívot francés está disputando los primeros de su carrera y su rendimiento está sorprendiendo a todo el mundo. El equipo de Texas eliminó en el partido número siete a los Oklahoma City Thunder, los vigentes campeones de la NBA y disputarán las finales frente a los New York Knicks, como ocurrió en la temporada 1999. Los Spurs, pese a ser un equipo joven, están preparados para competir por todo y así lo están demostrando. Buena parte de su éxito está siendo su público y, en él se encuentra un grupo de monjas salesianas que se han hecho virales.

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Victor Wembanyama está preparado para hacer historia

'Wemby' acabó visiblemente emocionado el último partido de la serie frente a Oklahoma City Thunder y en rueda de prensa fue claro con la manera con la que va a afrontar las finales de la NBA contra los New York Knicks. "Quiero ganar, desesperadamente. Es como si mi vida dependiera de ello", dijo el jugador de los Spurs. El pívot francés está realizando unos playoffs para la historia y se está posicionando como una de las 'caras de la liga' y tanto la prensa como los jugadores retirados, están impresionados con el rendimiento de Wembanyama.

Iman Shumpert, exjugador de los Knicks entre otros hizo unas declaraciones virales sobre el de Le Chesnay. "Ya es la cara (de la liga)... Aunque no gane el anillo, la NBA va a ganar dinero con este tipo porque las monjas van a verlo jugar. No hay ninguna monja que venga a verme jugar a mí", explicó entre risas. El alero se refería al grupo de monjas salesianas que acudieron al pabellón de los Spurs para apoyar a 'Wemby' y a sus compañeros en un partido de la serie frente a los Thunder y que se han hecho virales en Estados Unidos.

Victor Wembanyama y los Spurs recurren a la ayuda de unas monjas salesianas para ganar la NBA

Los San Antonio Spurs han encontrado durante los playoffs unas seguidoras que han llamado la atención de todos: las Hermanas Salesianas de San Juan Bosco. Este grupo de religiosas católicas de San Antonio se han convertido en un fenómeno viral después de animar al equipo de Texas en su pabellón con camisetas de leyendas como Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili, mientras coreaban el popular “Go Spurs Go, and God Bless”.

La relación entre las monjas y la franquicia no es nueva. Según explicó la hermana Bernadette Mota en una entrevista a Sojourners, las salesianas siguen al equipo desde hace más de dos décadas y utilizan el baloncesto como una herramienta para conectar con los jóvenes de su comunidad educativa.

Su presencia en los playoffs ha alimentado la superstición entre los aficionados, especialmente después de que bendijeran al pívot Luke Kornet antes de una victoria frente a los Thunder en las finales de la conferencia oeste. Las monjas han rechazado la idea de rezar únicamente por el triunfo ya que aseguran que "sus oraciones buscan que los jugadores compitan con deportividad, eviten lesiones y desarrollen todo su potencial."