Redacción ElDesmarque Madrid, 05 JUN 2026 - 11:43h.

Los Knicks no jugaban unas Finales de la NBA desde 1999 y la expectación era masiva

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Nueva York está volviendo a vivir la fiebre por los Knicks. El equipo neoyorquino está jugando, y por el momento ganando (1-0), unas Finales de la NBA 27 temporadas después y el desorbitado precio de las entradas por ver un partido de los de Mike Brown en el Madison Square Garde demuestra la expectación que había por ver de nuevo a la franquicia en lo más alto. Enfrente están los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, que está realizando unos Playoffs estelares, hasta el primer partido de la serie, y que puede ser otro motivo por el que los aficionados están pagando esas enormes cantidades de dinero por una entrada.

Los New York Knicks están jugando unas Finales de la NBA 27 años después

La enorme demanda por las entradas tiene una explicación sencilla y es que los Knicks no disputaban unas Finales de la NBA desde 1999, cuando cayeron frente a los San Antonio Spurs liderados por Tim Duncan y David Robinson. Desde entonces, la franquicia ha atravesado numerosos proyectos fallidos, reconstrucciones sin un objetivo claro y temporadas decepcionantes que habían convertido al equipo de Nueva York en un meme dentro de la NBA.

La clasificación a la ronda final y luchar por el anillo de campeón ha sido recibido como un acontecimiento histórico en la ciudad y es por eso que miles y miles de aficionados están intentando conseguir entradas. La consecuencia ha sido una escalada de precios sin precedentes en las principales plataformas de reventa.

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El desorbitado precio de las entradas para ver un partido de los Knicks en las Finales de la NBA

Las cifras hablan por sí solas. Las localidades más económicas para ver el partido número 4 de la serie, el segundo de los Knicks como local, rondan los 8.000 dólares, mientras que las entradas situadas cerca de la pista superan ampliamente los 30.000. La cosa no queda ahí ya que para adquirir la entradas en el asiento más exclusivo del pabellón, habría que desembolsar la desorbitada cantidad de 100.873 dólares.

El usuario de X, David Petersen, ha realizado un cálculo que se ha sorprendido a todo el mundo y es que si los New York Knicks consiguieran vender todas las localidades del Madison Square Garden, alrededor de 20.000, a un precio medio de 15.000 $ por entrada, la franquicia neoyorquina estaría obteniendo un beneficio de 300 millones de dólares.