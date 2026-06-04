La noche más humana de Victor Wembanyama: los errores que condenaron a los Spurs

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 JUN 2026 - 13:52h.

El pívot francés cometió varios errores en los últimos minutos del encuentro

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Victor Wembanyama ha acostumbrado a los fans de la NBA a lo extraordinario, pero los últimos minutos del primer partido de las Finales de la NBA donde los New York Knicks vencieron a los San Antonio Spurs, fueron para el olvido. El pívot francés está jugando los primeros Playoffs de su carrera y el nivel que está ofreciendo le ha hecho colocarse como una de 'las caras de la liga', pero el encuentro de ayer ha sido un golpe de realidad en las aspiraciones del equipo de Texas. El vídeo de los errores del jugador galo en el 'clutch' del partido se han hecho virales en redes sociales.

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Los New York Knicks ganaron a los San Antonio Spurs

Los New York Knicks vencieron a los San Antonio Spurs (105-95) con un Jalen Brunson estelar. El base del equipo neoyorquino le ganó el duelo de estrellas a Victor Wembanyama y fue el mejor jugador del partido. 'JB' anotó 30 puntos y estuvo mucho más acertado en el tiro que 'Wemby'. El francés metió 26, pero hizo un 6 de 21 en tiros de campo (28.6%). Varios de esos lanzamientos fallados llegaron en el último tramo del encuentro, donde el galo, desesperado por poner a su equipo por delante en el marcador, cometió varios errores poco comunes en un jugador de su nivel.

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Los últimos minutos de Victor Wembanyama fueron para el olvido

Con el marcador todavía abierto y la posibilidad de acercar a los Spurs a la remontada, Wembanyama falló varios tiros cruciales para las aspiraciones de el equipo de San Antonio en el partido. Lo llamativo de las acciones que se han hecho virales en redes sociales es que prácticamente todas son errores poco característicos del francés y, además, varios de los tiros no están cerca de entrar a la canasta.

Pese al nivel que había ofrecido el pívot hasta el encuentro de ayer , el primer partido de las Finales de la NBA ha vuelto a demostrar que la experiencia es un factor absolutamente crucial para ganar un anillo. 'Wemby' se mostró tranquilo después del partido y aseguró no estar preocupado por el resultado. "Hemos estado abajo en una serie antes... No estoy preocupado. Ni cerca", declaró el francés.