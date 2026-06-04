David Torres 04 JUN 2026 - 12:55h.

Valencia Basket tiene que remontar para ganar al Surne Bilbao en cuartos (83-80)

Valencia Basket remontó 13 puntos en el primer partido

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El Surne Bilbao recibe al Valencia Basket el viernes en el Bilbao Arena (19.00 horas) en el segundo partido del 'playoff' de cuartos de final de la Liga Endesa con el objetivo de ganar y forzar el tercer partido tras la dolorosa derrota encajada en el Roig Arena (83-80). El miércoles los 'hombres de negro' rozaron la gesta en la pista 'taronja' en un partido muy serio y por momentos brillante durante 34 minutos que llegaron a dominar por 13 puntos a seis minutos del final.

Cómo y dónde ver el Surne Bilbao - Valencia Basket, segundo partido de cuartos de final de la acb

El primer equipo masculino de Valencia Basket tendrá la primera de las dos oportunidades de las que dispone para sacar el billete para las semifinales de la Liga Endesa en el segundo partido de su eliminatoria de cuartos de final ante el Surne Bilbao Basket (viernes 5, 19:00h, Bilbao Arena, DAZN) tras tener que remontar y sufrir mucho para sumar el primer punto en el Roig Arena por un ajustado 83-80. No lo tendrá sencillo en la pista de un rival que ha conseguido minimizar la fluidez ofensiva del equipo taronja durante muchos tramos de los últimos dos partidos y que además se ha mostrado como uno de los mejores equipos locales de la Liga Endesa, con un balance de 13-4 cuando juega ante su público. Aunque el equipo taronja ha ganado en la mitad de sus visitas a Bilbao en partido de Liga Endesa y se ha impuesto en dos de sus tres partidos de Playoff en Miribilla, nuestro historial de precedentes dice que Valencia Basket solo ha podido cerrar su serie de cuartos de final en el segundo partido tras empezar con 1-0 en dos de los ocho precedentes hasta el momento. Valencia Basket mantiene las ausencias confirmadas por lesión de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto, Isaac Nogués no pudo participar en el partido del miércoles por una lesión en el tobillo y Matt Costello causó baja en el primer partido de la serie por el nacimiento de su cuarto hijo.