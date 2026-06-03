Redacción Valencia 03 JUN 2026 - 21:26h.

Un revitalizado Valencia Basket abre en casa los cuartos ante el peligroso Bilbao

Este viernes, a las 19h, segundo partido de la serie en Miribilla

Compartir







ValenciaValencia Basket tuvo que sufrir al máximo para imponerse al Surne Bilbao Basket por 83-80 y sumar el primer punto de su eliminatoria de cuartos de final del playoff de la Liga Endesa tras recuperar una desventaja de trece puntos a seis minutos del final cerrando su aro en defensa y conseguiendo un parcial de 14-0 que metió el partido en un cara o cruz final que resolvió Reuvers pero que al que se llegó de la mano de Montero y Key.

El Valencia Basket despertó a tiempo este miércoles y escapó del lío en el que le había metido el Surne Bilbao Basket en el primer encuentro de los cuartos de final de la Liga Endesa, con una remontada exprés de trece puntos en apenas tres minutos que encarriló su triunfo y que pone contra las cuerdas a los 'hombres de negro' pese al notable partido que firmaron.

El equipo de Jaume Ponsarnau dominó el partido durante 34 minutos

El equipo de Jaume Ponsarnau dominó el partido durante 34 minutos y lo hizo con un juego sólido en un lado y otro de la pista, lejos y cerca del aro pero cuando su ventaja llegó al máximo, un tiempo muerto de Pedro Martínez serenó a los locales y el apoyo de la grada les lanzó a un parcial final de 21-5 en el que mezcló buenas acciones ofensivas con una defensa mucho más agresiva.

Arrancó el Valencia algo pesado y abusando del bote y el Bilbao, que le tenía bien estudiado, le cerró los caminos a su aro y, con el lituano Margiris Normantas certero en ataque, se hizo con una primera renta (2-10, m.4). La entrada de Braxton Key mejoró en todo al Valencia: hizo de pegamento en defensa y le dio verticalidad y algún tiro exterior. Sobre esos mimbres construyeron los locales su mejoría y estrecharon el marcador (18-19, m. 10).

Con unos cuantos triples, uno de Justin Jaworski, otro de Darrun Hilliard y el tercero de Harald Frey, y otras tantas acciones del ex 'taronja' Tryggvi Hlinason cerca de la canasta, los de Jaume Ponsarnau frenaron el avance local. Las sensaciones y el marcador volvían a estar dominadas por el Bilbao (23-31, m.14).

Pero, avisado por el lío en el que se han metido el Real Madrid y el UCAM Murcia, el Valencia no le dejó pasar de ahí. Sergio De Larrea y Álvaro Cárdenas pusieron a los locales a correr un poco y todo se igualó. De hecho, el choque se fue en tablas al descanso, tras desaprovechar los locales varias oportunidades para ponerse por delante (35-35, m.20).

Un triple de Jean Montero culminó la remontada local al empezar el tercer cuarto

Un triple de Jean Montero culminó la remontada local al empezar el tercer cuarto pero Frey y Jaworski hicieron que el Bilbao sostuviera el pulso e incidieron en la anomalía de que eran los visitantes los que acumulaban más triples tirados que los locales. Los 'hombres de negro' retomaron el mando.

Los fallos de Neal Sako bajo el aro -1 de 8 en sus primeros lanzamientos-, empezaban a pesar más que sus diez rebotes y restaron confianza a los suyos. Un triple de Bagayoko y otro de Melwin Pantzar elevaron la renta del conjunto vasco y obligó a Pedro Martínez a parar el encuentro (49-59, m.29).

Un par de acciones de Montero antes del cambio de cuarto insuflaron ánimos al Valencia pero las defensas alternativas que planteaba Ponsarnau le impedían coger ritmo. Aunque, desacertados, los locales no dejaron de intentarlo, principalmente por medio de Jaime Pradilla, pero a falta de seis minutos estaban trece abajo tras dos triples del polaco Luke Petrasek.

Paró de nuevo el partido Pedro Martínez y insufló calma pero también ideas a los suyos. Un mate de Pradilla y un triple de Montero pusieron en marcha una remontada que tuvo una buena dosis de defensa y a la que se unieron Key y Brancou Badio. En tres minutos y medio el marcador pasó del 62-75 al 76-75.

Un tapón de Hlinason a Badio y un triple de Jaworski despertaron al Bilbao pero respondió Reuvers con otro triple y un mate al contragolpe. Un nuevo triple del estadounidense quedó anulado por haber señalado antes una falta a un defensor 'taronja' y el siguiente lo falló, lo que le permitió a Reuvers cerrar el choque con un último tiro libre.

-- Ficha técnica:

83 - Valencia Basket (18+17+20+28): De Larrea (2), Badio (4), Taylor (9), Pradilla (15), Sako (2) -cinco- Moore (2), Montero (17), Key (17), Cárdenas (4) y Reuvers (11).

80 - Surne Bilbao (19+16+27+18): Hilliard (7), Frey (12), Normantas (8), Petrasek (8), Hlinason (12) -cinco titular- Jaworski (11), Krampelj (6), Bagayoko (8), Pantzar (5), Sylla (-), Font (-) y Lazarevic (3).

Árbitros: Aliaga, Araña y Oyón. Sin eliminados.

Incidencias: primer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena ante 10.776 espectadores.

El resumen: