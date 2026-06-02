David Torres 02 JUN 2026 - 16:55h.

El Surne Bilbao llega en racha

El Valencia Basket desarbola al Barça en el Palau y será cabeza de serie en el 'play-off' (77-102)

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ValenciaEl Valencia Basket, revitalizado tras enlazar tres victorias seguidas en el cierre de la Liga Endesa después de caer en las semifinales de la Euroliga, recibe este miércoles en el Roig Arena en el primer encuentro de los cuartos de final de la Liga Endesa a un Surne Bilbao Basket al que le costó doblegar en ese mismo escenario hace apenas dos semanas.

Tras caer en el primer encuentro de la Final a Cuatro ante el Real Madrid, el Valencia supo tirar de oficio para superar el cansancio físico y la resaca emocional y ganar en la cancha del Casademont Zaragoza, ya demostró un buen ritmo ante un Dreamlamd Gran Canaria que apenas le presentó oposición y arrolló al Barça en su propia pista.

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Esas tres victorias le permitieron recuperar la segunda plaza, lo que implica medirse al séptimo clasificado con ventaja de pista, mantenerla sea cual sea su rival si pasa a semifinales y en el caso de que pase a la final sólo la perdería si su rival fuera el Real Madrid.

El Bilbao de Jaume Ponsarnau, que esta campaña ha revalidado su título en la Copa de Europa FIBA, llega tras haber cerrado la fase regular con dos triunfos, ante el Girona y frente a La Laguna Tenerife, por lo que su última derrota fue la que cosechó el 17 de mayo en la cancha del Valencia.

Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Surne Bilbao de los play off de ACB

El primer equipo masculino de Valencia Basket abre su vigésima participación consecutiva en el Playoff de la Liga Endesa enfrentándose en el primer partido de cuartos de final al Surne Bilbao Basket (miércoles 3, 19:00h, Roig Arena, DAZN) en la que será la tercera ocasión en la que estos dos equipos se encuentren en las eliminatorias por el título en competición nacional. Tras completar la semana pasada una recta de triple partido con pleno de triunfos, el equipo taronja se ganó la oportunidad de contar con el apoyo de su afición para este primer partido ante un rival que ha crecido desde la defensa para un sprint final de triunfos que les ha devuelto a las eliminatorias acb. Curiosamente, Valencia Basket se vuelve a encontrar con los Hombres de Negro cuando ya había sido su rival en cuartos de final en la última participación de los bilbaínos en la post-temporada, en 2015. Los precedentes dicen que nunca han sido un rival cómodo a estas alturas de temporada. De hecho, el Surne Bilbao Basket se ha llevado el triunfo en sus dos visitas anteriores a València en partido de playoff y hace poco más de dos semanas le puso las cosas muy difíciles al cuadro taronja en partido de la fase regular de la Liga Endesa, que acabó cayendo de lado taronja por 88-83. Los dos precedentes de este curso, sin embargo, acabaron con victoria valenciana. Aunque en los dos partidos el equipo vasco tuvo un cuarto de absoluto dominio en el que recuperó una importante desventaja. Valencia Basket mantiene las ausencias confirmadas por lesión de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto y añade otros jugadores con problemas: el pívot Nate Reuvers ha vuelto a entrenar tras perderse los dos últimos partidos por un proceso vírico pero no está todavía al 100%, Jean Montero no ha entrenado por un golpe en el hombro que recibió en el Palau Blaugrana el domingo e Isaac Nogués se lastimó el tobillo en la última sesión previa al partido.