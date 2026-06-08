Javi Rayo 08 JUN 2026 - 10:03h.

El Estudiantes se quedó a un sólo paso de volver a la Liga ACB

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El Movistar Estudiantes se quedó a un sólo paso de volver a la Liga ACB después de caer en la fase de ascenso ante el Básquet Coruña, que jugará en la categoría de oro del baloncesto español. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez quiso tener un mensaje de cariño en redes sociales para el que fuera su equipo y de paso felicitar al conjunto gallego: "Mi querido Estudiantes, se ha quedado a un paso de volver a la ACB. Muchos ánimos al equipo y su gente. Y muchas felicidades al Básquet Coruña por su merecido y trabajado ascenso. El año que viene tendremos 3 equipos gallegos en la ACB".

Coruña remonta ante el Estudiantes y jugará en la ACB (97-100)

Con una memorable remontada, liderado por el estadounidense Paul Jorgensen y el brasileño Caio Pacheco, el Básquet Coruña derrotó este domingo a Movistar Estudiantes (97-100) en la final por el ascenso a la ACB, que se resolvió en la prórroga después de que los gallegos igualaran una renta de 15 puntos al equipo colegial, que encajó un escandaloso parcial 5-28 entre la recta final del partido y el inicio de la prórroga.

El ascenso se decidiría en los últimos 36 segundos después de un parcial 5-20 que dejó el electrónico igualado (80-80), tras un espectacular triple del brasileño Pacheco, desaparecido hasta ese momento. Granger falló su triple, pero Cuevas se empachó de balón y Coruña desperdició 10 segundos para evitar la prórroga. El tiempo extra arrancó con cinco puntos de Jorgensen y el primer triple de Diop en su quinto intento. Toni Ten paró el choque (80-88) y devolvió a pista a Silverio. Su equipo creyó en la remontada con un parcial 4-0, pero un triple de Jorgensen, lejano y sobre la bocina, le hizo daño. Estudiantes siguió remando. Llegó a ponerse a dos (91-93) a falta de 40 segundos, pero una espectacular canasta ‘2+1’ del brasileño Pacheco acabó con el sueño estudiantil de volver a la ACB.