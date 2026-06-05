Redacción Valencia 05 JUN 2026 - 21:10h.

Valencia Basket tiene que remontar para ganar al Surne Bilbao en cuartos (83-80)

Jugará en semifinales con factor cancha a favor

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BilbaoValencia Basket selló su pase a las semifinales de la Liga Endesa en dos partidos tras imponerse en el segundo partido de su eliminatoria de cuartos de final ante el Surne Bilbao Basket por 71-88 en un partido que controló desde el inicio y que acabó de decidir definitivamente con un parcial en el tercer cuarto. Ahora tiene por delante una eliminatoria al mejor de 5 partidos ante el ganador del Kosner Baskonia - Asisa Joventut con la ventaja de campo, por lo que el P1, el P2 y un hipotético P5 se jugarían en Roig Arena

Después del serio aviso del primer partido y de verse contra las cuerdas en el Roig Arena el equipo 'taronja' apenas dio opción a la sorpresa a los de Jaume Ponsarnau. Taylor (15 puntos) fue el máximo anotador y Reuvers (14 y 5) y Sako (11 y 8) los más valorados (18) de un Valencia implacable y muy superior.

Por parte bilbaína, el gigante islandés Hlinason, con dobles figuras (10 y 10), fue el pilar de a un Surne al que después del enorme esfuerzo de hace dos días le faltó energía para volver a poner en aprietos a los de Pedro Martínez.

Arrancó el partido prácticamente como finalizó el primero de la serie en Valencia. La agresividad defensiva visitante en los primeros minutos colapsaron en ataque a un Surne con demasiadas dudas que en los primeros seis minutos solo anotó con un triple de Hilliard.

Tampoco estuvo muy fluido el cuadro 'taronja', pero lo suficiente como para abrir una rápida brecha de diez puntos (3-13, m.6) que obligó a parar el partido a Ponsarnau. Los locales subieron un punto la intensidad, pero no la eficacia y un triple de Cárdenas puso la máxima diferencia del primer cuarto (11-22, m.9).

Lazarevic apareció como el inesperado revulsivo bilbaíno. Seis puntos seguidos del serbio y un triple de Krampelj nada más empezar el segundo partido colocaron un 19-22 que parecía meter al Surne en el partido aprovechando el desacierto exterior de un Valencia más eficaz que brillante.

Las penetraciones y los triples de Jaworski mantenían agarrado al partido a los de Ponsarnau, pero su rival, impulsado por Badio y Pradilla, comenzó a entonarse y sin demasiados alardes castigó las nueve pérdidas locales de la primera mitad con una renta más de +12 (35-47) a un minuto del descanso. En la reanudación el Valencia subió una marca más su ya alta intensidad y abortó el amago de reacción bilbaína. Dos triples consecutivos de Taylor ensancharon el marcador a un 39-56 (m.22) que minó la moral de los bilbaínos.

No bajaron los brazos los de Ponsarnau

No bajaron los brazos los de Ponsarnau, pero el poderío de Hlinason en la pintura no era suficiente para competir con un Valencia ya lanzado que no levantó el pie del acelerador y obligó a Ponsarnau a pedir otro tiempo muerto después de dos nuevas puñaladas exteriores de Reuvers y De Larrea (45-66, m.26).

Un par de mates de Sako elevaron un 45-70 ya inabordable para los locales. El objetivo era ya tratar de aparcar la frustración y tirar de orgullo para acabar con las mejores sensaciones posibles la que ha sido una excelente temporada de los 'hombres de negro' rubricada con su regreso al 'playoff' y un título europeo.

El conjunto vasco, ya con poca energía, logró su objetivo en un cuarto final sin tantas ataduras defensivas y un intercambio de canastas equilibrado que mantuvo las distancias en el luminoso ya en una atmósfera casi festiva y de adiós para algunos jugadores, como PantzarEl sueco, que jugará en Unicaja la próxima temporada, fue despedido con una cálida ovación con Miribilla puesto en pie.

Un momento muy emotivo con dos minutos de juego aún por delante que, como en todo el cuarto final, el Valencia encaró con el máximo respeto al rival hasta la última posesión.

Ficha técnica:

71.- Surne Bilbao (16+21+12+22): Frey (6), Normantas (5), Hilliard (10), Krampelj (11), Hlinason (10) -quinteto inicial- Jaworski (6), Pantzar (4), Bagayoko (4), Petrasek (-), Font (6) y Lazarevic (9).

88.- Valencia Basket (22+25+24+17): Montero (9), Badio (10), Taylor (15), Pradilla (4), Sako (11) -quinteto inicial- Reuvers (14), De Larrea (6), Key (4), Moore (10), Cárdenas (3) y Syma (2).

Parciales: 16-22, 37-47 (descanso), 49-71 y 71-88 (final).

Árbitros: Martín Caballero, Alfonso Olivares y Andrés Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: Segundo partido de cuartos de final del 'playoff' la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena con 9.556 espectadores en las gradas, prácticamente lleno.