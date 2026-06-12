La picaresca de los Knicks para ganar la NBA, usar a sus fans como obstáculos

Juan Pérez 12 JUN 2026 - 13:35h.

Con un sutil gesto con la mano, invitó a la primera fila a encerrar a Dylan Harper en un saque de banda

La NBA prohíbe el acceso de por vida al aficionado que saltó a hacerse un 'selfie' con Victor Wembanyama

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El ambiente festivo en Nueva York después de la épica victoria de los Knicks en el cuarto partido de las Finales de la NBA con una remontada histórica deja múltiples locuras en las calles, pero alguna se quedó dentro de la pista. La pillería de Karl Anthony Towns en la jugada decisiva del cierre del partido para molestar un saque de banda es la definición total del aprovechamiento del equipo locall, no sólo por el empuje de la grada, sino por tomarla como protagonista para estorbar a los Spurs.

El frenesí de Taylor Swift o Timothée Chalamet en el Madison Square Garden parte de una de las decisiones más retorcidas y alejadas de la legalidad que se ha visto en una final de la NBA en años. La decisión de Karl Anthony Towns de ordenar a los fans de la primera fila acercarse a Dylan Harper para incomodarle en un saque de banda es cuanto menos discutible, pero la realidad es que fue efectiva para redondear la remontada.

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En televisión la ejecución del pivot no se notó, pero poco después los virales descubrieron el movimiento de mano de Towns para invitar a los aficionados a rodear lo máximo posible a Harper. Y lo hace repetidas veces hasta el segundo previo al lanzamiento, algo que se comprueba con la variedad de planos que han ofrecido los fans, enloquecidos por el momento con cámara en mano grabándolo todo.

La decisión de Karl Anthony Towns de animar a los fans para encerrar a Harper funcionó, ya que el pase del escolta de los Spurs no fue ni mucho menos efectivo. Tanto es así que el salto del propio KAT valió para rozar la pelota lo suficiente con los dedos como para cambiar el rumbo de la jugada para entorpecer el pase a Castle en el momento más importante del cuarto partido de las Finales de la NBA. Ahora los Knicks se guardan el 3-1 como un vale casi único para recibir el anillo de campeones, aunque ahora viajan a San Antonio para el quinto partido de la serie donde Wembanyama debe demostrar su garra para mantener viva la final.