Aday Mara impresiona a toda la NBA con un entrenamiento sorprendente días antes del Draft

Redacción ElDesmarque Madrid, 22 JUN 2026 - 13:46h.

El gigante español es el mejor pívot de su generación y está llamando la atención de equipos importantes en la NBA

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En los días previos al Draft de la NBA, que se celebrará en la madrugada del martes 23 al miércoles 24 de junio a las 01:30, Aday Mara continúa ganando protagonismo entre los analistas y las franquicias NBA. El pívot español ha llamado la atención de toda la liga tras un reciente entrenamiento en el que ha mostrado una faceta desconocida de su juego: el lanzamiento de tres y los principales medios especializados de Estados Unidos han publicado los cuatro equipos interesados en Mara de cara a la noche del Draft. Además, el zaragozano ha concedido una entrevista a NBA TV en la que ha hablado de su etapa universitaria y de lo ilusionado que está por lo que se viene.

Los equipos que podrían elegir a Aday Mara en el Draft de la NBA

En las últimas horas, se ha hecho viral un entrenamiento del pívot español donde demuestra tener un amplio rango de tiro. Tras este vídeo, varios medios estadounidenses han publicado cuales son los principales candidatos para elegir a Aday Mara en el próximo Draft. El primero de ellos son los Golden State Warriors de Stephen Curry y caer al lado del mejor tirador de todos los tiempos en un equipo sin un pívot destacado, sería una gran noticia para el aragonés.

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Respecto a los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, Aday llegaría a un equipo preparado para competir por todo y rodeado de excelentes jugadores, pero con Chet Holmgren como titular y estrella en su posición. Los otros dos equipos son los Chicago Bulls y los Atlanta Hawks. En el caso de los primeros, es una franquicia en plena reconstrucción y Mara estaría lejos de competir por cosas importantes, pero contaría con muchos minutos. Finalmente, en los Hawks el zaragozano podría ser importante, pero desde un rol secundario ya que es un equipo repleto de talento joven y cuenta con varios jugadores interiores.

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Aday Mara habla de su viaje hasta la NBA

El jugador español ha concedido una entrevista para NBA TV días antes de la noche del Draft y ha repasado gran parte de su viaje hasta la mejor liga del mundo. "Estoy muy contento por la manera en la que la temporada pasada acabó y estoy ilusionado por lo que se viene. Los dos años que estuve en UCLA me ayudaron a adaptarme a esta nueva vida y llegué a Michigan y pude ser yo mismo", comentó el zaragozano.

También ha hablado sobre los jugadores de la NBA en los que se fija y hay un nombre que está por encima del resto. "Diría que Nikola Jokic. Siempre intento ver sus mejores jugadas y fijarme hacia donde mira y en qué piensa durante el partido", dice. Finalmente, ha explicado que facetas de su juego está intentando mejorar en este proceso previo al Draft. "Tienes que ser bueno en todo y estoy trabajando en cosas que no suelo hacer, como por ejemplo, tirar, penetrar, driblar...", concluye. Aday Mara es una de las perlas del baloncesto español y este miércoles por fin se sabrá en que equipo comienza su andadura por la NBA.