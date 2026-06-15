El día que Jalen Brunson dejó de ganar 113 millones para ganar la NBA con los Knicks

Juan Pérez 15 JUN 2026 - 13:30h.

En su momento los Mavericks de Doncic no le quisieron renovar por unos 14 millones anuales

La picaresca de los Knicks para ganar la NBA, usar a sus fans como obstáculos

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El mérito del campeón tras la victoria de los New York Knicks en las Finales de la NBA va más allá del esplendor en la cancha en el caso de Jalen Brunson. El 4-1 a los San Antonio Spurs tras remontadas inimaginables es el reflejo de una postemporada excelsa con una racha histórica de 13 partidos consecutivos en playoffs, pero la gestación del triunfo tiene muchos matices más allá del baloncesto, y es que el base de Vilanova lo tenía todo en mente hace dos años cuando renovó por menos de lo esperado dejando en la mesa 113 millones de dólares.

El MVP de las Finales de la NBA y flamante líder de los Knicks tiene una de esas historias que se graba a fuego en el aficionado del baloncesto, de la competición y por supuesto a los knickerbockers. En julio del año pasado Jalen Brunson acordó una extensión de cuatro años y 156,5 millones, una cifra inimaginable para muchos pero especialmente baja para una estrella y líder de un candidato a conseguir el anillo.

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La decisión fue una de las más sorprendentes de la historia de la NBA porque en su situación podría haber apretado las tuercas en la negociación para conseguir un máximo. En ese momento eso significaría cobrar 113 millones de dólares más, lo que significa que ha dejado de cobrar todo ese dinero con un fin, dejarle espacio salarial a los Knicks para construir un equipo campeón. Y lo ha conseguido.

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Cuando aquel base bajito tomó las riendas de los Mavericks en playoffs tras la lesión de Doncic en 2022, nadie podía imaginar que su salto en la NBA tendría un significado actual. Su historia es tremenda porque tras una buena temporada en la 21/22, Brunson quería firmar 4 años por 55 millones a pesar de que su agente le decía que podía aspirar a más, pero él quería la tranquilidad de poder atar su futuro...y aún así Dallas lo rechazó. Zarpó a Nueva York con un gran contrato tras acentuar su nivel en playoffs, brilló en los Knicks, renovó 'rechazando' 113 millones y el resto es historia.

Jalen Brunson es el líder que nadie esperaba, por su altura, por su origen, por ser un jugador olvidado en la segunda ronda del draft (puesto 33) y porque casi nadie lo imaginaba al frente de un candidato al ser un jugador tan bajo. MVP de las Finales, ídolo de masas y un ejemplo para muchas estrellas que casi nunca hacen concesiones económicas al firmar sus contratos.