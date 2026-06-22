María Trigo 22 JUN 2026 - 07:35h.

Zico, Salah y Trezeguet anotaron para hacer que el tanto inicial de Finn Surman no sirviera para nada

Así le fue a Egipto en su anterior encuentro

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52.497 espectadores se dieron cita en el BC Place de Vancouver para presenciar un partido del Mundial que comenzó con sorpresa. Y es que Nueva Zelanda se adelantó en el marcador al cuarto de hora de partido, aunque antes del descanso Egipto ya se hizo con el control para en la segunda parte, liderados por Mohamed Salah, darle la vuelta al luminoso y lograr una remontada (1-3) que pone patas arriba el Grupo G tras el empate previo que habían cosechado Bélgica e Irán.

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El primer futbolista en hacer acto de presencia en el encuentro fue el portero de Egipto Mostafa Shoubir. Poco o nada pudo hacer en el gol de Finn Surman tras el saque de esquina del viral Tim Payne, pues su defensa lo dejó bastante vendido. El central se impuso a todos con su salto y no desentonó en el eje de la zaga durante el resto del partido, siendo clave taponando un disparo que era gol. El tercer futbolista más destacado de Nueva Zelanda fue Elijah Just, que con la moral alta tras lograr un doblete, intentó de todas las formas posibles ver puerta, aunque esta vez sin acierto.

Tampoco empezó muy entonado en cuanto a acierto Zico, pero su movilidad fue clave para abrir espacios y, además, en el minuto 67, logró el gol que tanto se estaba mereciendo su selección. Un empate que ya dio rienda suelta a sus dos futbolistas más activos, Marmoush y un Mo Salah que vio su recompensa marcando un golazo. Trezeguet anotó en el 81, tras un córner que sacó Salah, el definitivo 1-3 y Egipto logró así su primera victoria en una Copa del Mundo. Mención especial merece Shoubir, pues el portero sostuvo a Egipto cuando el partido todavía pertenecía a los kiwis.

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Las notas de Nueva Zelanda

Max Crocombe: 6

Tim Payne: 6

Michael Boxall: 4

Finn Surman: 7

Liberato Cacace: 4

Callum McCowatt: 5

Joe Bell: 6

Marko Stamenic: 4

Elijah Just: 7

Sarpreet Sing: 4

Chris Wood: 5

Los suplentes: Ben Old (4), Ryan Thomas (5), (Jesse Randall (5), (Tyler Bindon (-), y Francis De Vries (-).

Las notas de Egipto

Mostafa Shoubir: 8

Mohamed Hany: 5

Yasser Ibrahim: 6

Ahmed Fatouh: 4

Hamdy Fathy: 3

Marawan Attia: 5

Mohanad Lashin: 4

Emam Ashour: 6

Mostafa Zico: 8

Mohamed Salah: 9

Omar Marmoush: 7

Los suplentes: Ramy Rabia (6), (Trezeguet (7), Hamza Abdelkarim (5), Hossam Abdelmaguid (-), Zizo (-) y Mohamed Abdelmonem (-).