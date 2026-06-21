Fran Fuentes 21 JUN 2026 - 23:52h.

El extremo del Arsenal fue de los más peligrosos en el ataque de Bélgica

Fin al culebrón de Matías Fernández-Pardo, irá con Bélgica al Mundial dejando tirada a España

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Leandro Trossard fue, sin lugar a dudas, el jugador con más arrojo de Bélgica frente a Irán. El extremo del Arsenal trató de echarse al equipo a la espalda y hacer lo que ni Kevin de Bruyne ni Romelu Lukaku fueron capaces. Sin embargo, en una de ellas hubo una acción con Jahanbakhsh, jugador iraní, que le hizo muchísimo daño. Una falta durísima en la que le clavó los tacos en el gemelo y que le dejó la marca de incluso haberlos arrastrado hacia abajo. Muy, pero que muy poquito faltó para que le provocase incluso un corte de cierta profundidad.

Las imágenes no dejan lugar a dudas: es todo un plantillazo a la altura del gemelo. El jugador de Irán, que había entrado recientemente desde el banquillo, le espetaba al colegiado que era la primera que hacía. Quizá por eso se libró de la cartulina amarilla o incluso de algo más, ya que el plantillazo es evidente. Le rompió incluso la media, y le tuvo varios instantes tendido en el suelo.

En el tuit insertado a continuación puedes ver cómo quedó el gemelo de Trossard y otra imagen más clara de la entrada tan dura que le hizo Jahanbakhsh.

Tras dos jornadas, Bélgica se complica sobremanera su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial. Y es que tan solo lleva dos puntos, dos empates (1-1 y 0-0) y aún tienen que jugar Egipto y Nueva Zelanda. De este modo, a los de Rudi García, según el resultado del otro partido, solo le serviría un triunfo importante para poder pasar a la siguiente ronda. Su escaso bagaje de goles puede complicarle las cosas incluso para avanzar como la mejor tercera, pero de momento todo queda en condicional. Lo que sí está claro es que, un año más, los grandes jugadores de los 'Diablos Rojos' no son suficientes para dar el paso que se espera y competir bien en un torneo internacional.