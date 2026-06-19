El Racing cierra el fichaje de Sergio Canales: detalles del contrato para su vuelta a España

Celia Pérez 19 JUN 2026 - 10:13h.

El acuerdo entre las partes está a punto de concretarse

El fichaje que el Racing de Santander quiere sacar del Barcelona: "Lo van a intentar"

Compartir







Al igual que el Dépor, el Racing de Santander ya se prepara para su vuelta a Primera división. El cuadro cántabro trabaja para tratar de crear un proyecto de garantías para la próxima campaña y ahí ya tiene ocho refuerzos perfilados, marcados especialmente por el regreso de Sergio Canales. Las negociaciones con el canterano para su vuelta a España desde el Rayados de Monterrey llevan tiempo en marcha y parece que todo se hará realidad muy pronto.

Según cuenta Matteo Moretto, el Racing está a punto de concretar el fichaje de Sergio Canales. Tras semanas de negociaciones, el centrocampista aterrizará en El Sardinero con un contrato de dos años y se espera que se formalice en los próximos días. A pesar de que el futbolista tenía más propuestas sobre la mesa, especialmente fuera de Europa, la opción de regresa al cuadro cántabro ha sido la que ha salido ganando sobre el resto.

PUEDE INTERESARTE El Celta aborda una alternativa de futuro en portería: lluvia de llamadas al Real Madrid

De hecho el propio Manolo Higuera, presidente del club, ha mostrado públicamente, una y otra vez, su intención de conseguir el fichaje de Sergio Canales. "Hasta que no me digan que es imposible voy a tener la ilusión de que vuelva", apuntó cuando ha sido cuestionado por el futbolista.

PUEDE INTERESARTE Los tres fichajes cerrados del Cádiz CF para abrir el mercado: son inminentes

De esta forma, el Racing consigue dar un golpe en la mesa por un jugador importante para el proyecto en el año que vuelven a la máxima categoría del fútbol español. Con una pieza más que clave atada, el club sigue ahora pendiente de resolver el resto de refuerzos que necesitan la plantilla de José Alberto. En este sentido ha aparecido en los últimos días el deseo de intentar de nuevo el fichaje de Xavi Espart. Ya tantearon su cesión el pasado mes de enero, en plena temporada, pero Deco frenó su salida ante la previsión de que pudiera tener minutos importantes en el primer equipo azulgrana, pues Hansi Flick tenía una valoración positiva de él.

PUEDE INTERESARTE El Racing amarra a uno de sus futbolistas clave pese a que Las Palmas sueña con su fichaje

Ahora, su situación está en el aire. Espart sólo participó en seis partidos y apenas sumó 190 minutos con el primer equipo. Flick apenas le dio oportunidades.