Redacción ElDesmarque Madrid, 05 OCT 2026 - 14:01h.

El conjunto santanderino se estrenará en Copa del Rey ante el Ribadesella CF

En directo, el sorteo de la Copa del Rey: conoce los 56 cruces

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El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey ha dejado una curiosa escena con Sergio Canales, centrocampista del Racing de Santander, como protagonista. El número 20 del conjunto cántabro era uno de los encargados de extraer las bolas de los equipos y al llegar su turno, ha sido el propio jugador quien ha sacado la bola de su equipo. Los de José Alberto tendrán que desplazarse a Asturias para enfrentarse al Ribadesella CF en un encuentro que se disputará los días 27, 28 o 29 de octubre, todavía con fecha y horario por confirmar.