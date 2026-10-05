El día del sorteo está marcado por las elecciones

Hay noches que justifican una temporada entera. La UE Tavernes de la Valldigna ya tiene la suya. Un modesto de la sexta categoría del fútbol español, un equipo que no atraviesa precisamente su mejor momento en Liga, acaba de meterse en la primera eliminatoria de la Copa del Rey y se ha ganado el derecho a soñar a lo grande. El premio es mayúsculo: un Primera División visitará el Camp Municipal de Tavernes. Sería el colofón perfecto para una población de 17.000 habitantes y que tiene en Carlos Espí uno de sus ciudadanos más ilustres tras su meteórica carrera en la élite.