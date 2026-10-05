En directo, el sorteo de la Copa del Rey: 112 equipos se emparejarán en 56 cruces
Todos los detalles de un acto que empieza a las 13.00 horas
Así quedan los bombos por proximidad geográfica
Un total de 112 equipos entran en liza y dirimirán los 56 enfrentamientos de esta primera eliminatoria de la Copa del rey 26/27. Este lunes se celebra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sorteo (13.00 horas) tras los encuentros de la fase previa cuyos partidos de vuelta se han disputado este fin de semana. Estos se han sumado a los distintos clubes de LALIGA EA SPORTS (con la exención de los participantes en la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad), LALIGA HYPERMOTION, Primera RFEF, Segunda RFEF, Tercera RFEF y los cuatro semifinalistas de la Copa Federación divididos en cuatro grupos de proximidad geográfica.
En directo, el sorteo de Copa
El día del sorteo está marcado por las elecciones
La agenda deportiva el día de las Elecciones Generales
Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes y ha convocado elecciones para el próximo domingo, 29 de noviembre. El presidente del Gobierno ha comunicado su decisión este mismo lunes por la mañana, anticipando con casi dos meses de antelación los próximos comicios. En este sentido, ese fin de semana tendrán lugar varios eventos deportivos, como la jornada de LALIGA, la Copa Davis de Tenis, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 o la Week 12 de la NFL que retransmitiremos en Mediaset España. Unos eventos que bien podrían verse afectados y caer en audiencias en nuestro país debido a que la gente acudirá a votar a lo largo del día.Ir a la noticia
Una noticia negativa de la fase previa
El acta de la suspensión del Atlético Güímar-Sporting Hortaleza
El equipo madrileño se marchó de Tenerife después de sufrir lanzamientos de piedras al autobús y de una botella ya en el estadio mientras el entrenador local les acusa de huir y quiere que les den el encuentro por ganado. Así se recogió todo en el actaIr a la noticia
¿Cuándo son los partidos?
Los encuentros de esta primera ronda se van a disputar el 28, el 29 y el 30 de octubre. Comienza la aventura para ver quienes llegan a la gran final de La Cartuja del próximo 24 de abril de 2027. Cabe recordar que la Real Sociedad fue el último ganador del trofeo tras vencer en la final al Atlético de Madrid
En este equipo empezó uno de los delanteros de moda
El Tavernes de Carlos Espí se agarra a la Copa: de la sexta categoría a soñar con un Primera
Hay noches que justifican una temporada entera. La UE Tavernes de la Valldigna ya tiene la suya. Un modesto de la sexta categoría del fútbol español, un equipo que no atraviesa precisamente su mejor momento en Liga, acaba de meterse en la primera eliminatoria de la Copa del Rey y se ha ganado el derecho a soñar a lo grande. El premio es mayúsculo: un Primera División visitará el Camp Municipal de Tavernes. Sería el colofón perfecto para una población de 17.000 habitantes y que tiene en Carlos Espí uno de sus ciudadanos más ilustres tras su meteórica carrera en la élite.Ir a la noticia
Así quedan los cuatro bombos del sorteo
BOMBO 1
LALIGA EA SPORTS: Celta de Vigo, Racing de Santander, Deportivo de A Coruña.
LALIGA HYPERMOTION: Real Oviedo, Burgos, Sporting de Gijón, Real Valladolid.
Primera RFEF: Mirandés, Cultural Leonesa, Zamora, Ponferradina, Pontevedra, Unionistas de Salamanca, UD Ourense.
Segunda RFEF: Numancia, Coruxo, Gimnástica Segoviana, Real Ávila, Arosa, Llanera, Gimnástica de Torrelavega, Atlético Tordesillas.
Tercera RFEF: Covadonga, Laredo, Guijuelo.
Copa Federación: Salamanca UDS.
Fase previa: Ribadesella, Auriense.
BOMBO 2
LALIGA EA SPORTS: Espanyol, Athletic Club, Alavés, Osasuna.
LALIGA HYPERMOTION: Girona, Eibar, Andorra, Sabadell.
Primera RFEF: Huesca, Real Zaragoza, Europa, Barakaldo, Real Unión, UD Logroñés, Sant Andreu.
Segunda RFEF: Utebo, Tudelano, Amorebieta, Reus FC, Portugalete, Manresa, Peña Sport, Calamocha.
Tercera RFEF: Varea, CD Pamplona, Cuarte.
Copa Federación: Sestao River.
Fase previa: Atlético Calatayud, San Rafael/Prat, Anaitasuna.
BOMBO 3
LALIGA EA SPORTS: Villarreal, Valencia, Elche, Levante, Málaga.
LALIGA HYPERMOTION: Mallorca, Almería, Castellón, Ceuta, Albacete, Granada, Eldense.
Primera RFEF: Cartagena, Antequera, Águilas, Real Jaén.
Segunda RFEF: Atlético Baleares, Poblense, Alcoyano, Deportiva Minera, Conquense, Castellonense, Mijas-Las Lagunas, Cieza, Puertollano.
Tercera RFEF: Manacor, Tarancón.
Fase previa: Pinatar, Sporting de Alcázar, Tavernes de la Valldigna.
BOMBO 4
LALIGA EA SPORTS: Real Betis, Getafe, Rayo Vallecano, Sevilla.
LALIGA HYPERMOTION: Las Palmas, Córdoba, Leganés, Cádiz, Tenerife.
Primera RFEF: Extremadura, Rayo Majadahonda, Coria.
Segunda RFEF: Xerez CD, Sanse, Alcalá, Ciudad Lucena, Atlético Paso, Don Benito, Badajoz.
Tercera RFEF: Trival Valderas.
Copa Federación: Navalcarnero, Recreativo de Huelva.
Fase previa: Sporting de Hortaleza/Atlético Güímar, Lebrijana.
¡Buenos días!
Dentro de dos horas dará comienzo el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey y en ElDesmarque arrancamos ya con toda la previa. ¡¡Vaaaaaamos!!